'Guerra en el aserradero', es la película francesa que es tendencia en Netflix por su trama. | Fuente: Netflix

“Guerra en el aserradero” es una película francesa original de Netflix que está entre las populares de la plataforma. Su nombre original es “La Terre et le Sanges”, en inglés “Earth and Blood” y a pesar de haberse estrenado recientemente, la producción de Julien Leclerq no tiene nada que envidiarle a los films de Hollywood.

Protagonizada por Sami Bouajila, es la tercera entrega en la que trabaja con el director y la historia trataría de la versión de “Heat”, donde Robert de Niro es el personaje principal.

[ALERTA SPOILERS]

¿DE QUÉ SE TRATA?

Desde que comienza, “Guerra en el aserradero” te atrapará. Empieza cuando unos ladrones ingresan a una comisaría para robar kilos de droga que habían sido incautados. No obstante, la operación sale mal y se centra en Yanis (Samy Seghir), un joven que esconde el estupefaciente en un auto y lo esconde de la banda. Él trabajaba con Said (Sami Bouajila), el aserradero, y guardó ahí el carro, tras descubrir lo que había en la maletera, decide despedirlo.

Sin embargo, las cosas se tornan difíciles cuando la banda de delincuentes encuentra el paradero de Yanis sin pensar que esta persecución perjudicaría a Sarah (Sofia Lesaffre), la hija de Said quien es muda.

El aserradero se defiende de los malhechores y trata de acabar con todos poniendo en peligro su taller. A pesar de ello, Yanis trata de ayudar a Sarah llevándola a una cabaña que está lejos del lugar para que no la maten.

¿Por qué querían acabar con la joven? Porque Said mató al hermano de Adama, el cabecilla de la banda, y por esa razón aplica el refrán: “Ojo por ojo, diente por diente”. No obstante, no logra su cometido y su destino es trágico.

“Guerra en el aserradero” está posicionado en el top 10 del catálogo de Netflix y es una buena trama para verla en familia.

Te sugerimos leer