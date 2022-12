Gina Rodríguez se alista para protagonizar la serie familiar 'Lost Ollie'. | Fuente: IMDB / "Jane the Virgin" (2014)

Gina Rodríguez protagonizará "Lost Ollie", una serie destinada al público familiar que está preparando Netflix y que mezclará animación y acción real.La actriz latina compartirá escenas con Jake Johnson ("New Girl", 2011-2018) y con el joven Kesler Talbot.Además de los actores de carne y hueso, "Lost Ollie" contará con las voces de Jonathan Groff, Mary J. Blige y Tim Blake Nelson para la parte animada de la serie."'Lost Ollie' es una historia de la épica aventura de un juguete perdido que buscó por todo el país al niño que lo perdió, y también es la historia del niño que perdió más que a su mejor amigo", dijo Netflix en un comunicado.El gigante digital explicó también que este proyecto es "un viaje conmovedor" que está inspirado en el libro "Ollie's Odyssey", de William Joyce. Shannon Tindle es la creadora de esta serie que dirigirá Peter Ramsey.

Otros proyectos de Rodríguez

Muy conocida en Estados Unidos por la serie "Jane the Virgin" (2014-2019), Gina Rodríguez ha participado recientemente en varias películas como el "remake" de "Miss Bala" (2019) a cargo de Catherine Hardwicke o "Kajillionaire" de Miranda July.En las últimas semanas se dieron a conocer dos nuevos proyectos en los que estará involucrada la hispana.Por un lado, Rodríguez protagonizará junto a Zachary Levi ("Shazam!", 2019) la comedia de aventuras "Lost And Found" de Amazon.Y para esta misma compañía trabajará en "I Want You Back", una comedia romántica y muy coral en donde estará acompañada por Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Manny Jacinto y Clark Backo. (Con información de EFE).

