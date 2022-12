El venezolano Carlo Felice busca centrarse en proyectos internacionales tras su paso por 'Gambito de dama'. | Fuente: Imdb

Felice admite que su papel en "Gambito de dama", el nuevo éxito de Netflix, es pequeño; pero es lo suficiente para hacerse un espacio en la industria y empezar a centrarse en proyectos internacionales.

Carlo Felice Audrines, su verdadero nombre (Venezuela, 1994), escapó de la crisis político-económica que sufre su país, viajó a Madrid (España) donde comenzó a estudiar Periodismo y arte dramático.

En su país natal, ya había mostrado sus habilidades de canto, baile y actuación en los musicales "CLAP" y "Como Ariel", además de aparecer en la serie "Válgame Dios". En España, consigió el papel del asistente portugués del Rey Alfonso VI en la serie "Águila Roja" y participó en un videoclip del cantante Macaco.

Felice estuvo a punto de trabajar en "Emily en París", pero finalmente recaló en "Gambito de dama", protagonizada por Anya Taylor Joy. Una oportunidad que ha marcado un antes y un después en su carrera.

Felice interpreta al campeón brasileño de ajedrez Octavio Marenco, que se enfrenta a Beth Harmond (Anya Taylor-Joy) en su primer torneo internacional de ajedrez. | Fuente: Netflix

SU ROL EN "GAMBITO DE DAMA"

"La verdad es que trabajar para Netflix es como el sueño ahora de todo actor, así que cuando me dieron el papel no me pude más que emocionar de la alegría. Es verdad que es pequeñito, pero lo suficiente como para hacerme un hueco dentro de esta industria”, asegura.En la ficción interpreta al campeón brasileño de ajedrez Octavio Marenco, que se enfrenta a la protagonista en su primer torneo internacional de ajedrez en Ciudad de México. Para optar a ese papel, el venezolano tuvo que aprender "de manera fugaz" el portugués: "Ya tuve que hacerlo para el papel de 'Águila Roja', pero esta vez fue diferente", confiesa.

EN NUEVO VIDEOCLIP DE MACACO

Antes de aparecer en "Gambito de dama",que ha roto récords en Netflix, cosechó bastante éxito con el videoclip de Macaco "Coincidir" -el más visto del cantante con cerca de 200 millones de visualizaciones- en el que interpreta a un invidente que pierde la pista de otra joven invidente tras enamorarse fortuitamente en la barra de un bar."Hemos grabado ya lo que sería la ‘segunda parte’ del videoclip y estamos esperando a ver cuándo sale", explica Felice, afincado en Berlín, quien se describe como "un actor excéntrico, formado y versátil" y asegura tener todas las herramientas necesarias para "afrontar todo lo que se ponga por delante". Lo demuestra un curriculum en el que aparecen películas, series, obras de teatro y videoclips. (Con información de EFE)

Te sugerimos leer