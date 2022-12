'Gambito de dama', la miniserie más vista de Netflix, presenta su detrás de cámaras. | Fuente: Netflix

Si disfrutaste “Gambito de dama”, puede que el detrás de cámaras te parezca mucho más fascinante. ¿Cómo se logró esta ficción que utiliza el ajedrez como un puente narrativo? Con los comentarios del creador Scott Frank, Anya Taylor-Joyy la producción de la miniserie, Netflix se adentra en sus escenas más poderosas.

En un video de casi 15 minutos, el equipo de “Gambito de dama” comparte detalles y observaciones sobre la historia de la joven ajedrecista Beth Harmon, basada en el libro escrito por Walter Tevis. Aunque se dio a conocer como una niña prodigio, ocultaba detrás de ella un problema de adicciones y de abandono.

“No se trata del juego, sino del precio que pagas cuando tienes un don excepcional. Scott Frank, Anya Taylor-Joy y el equipo de ‘Gambito de dama’ explican cómo lograron dar vida a esta aclamada serie”, señala Netflix en la descripción del clip sobre el detrás de escena de la serie limitada más vista de la plataforma.

En, “Gambito de dama”, el relato sigue Beth Harmon es una huérfana con un gran talento para el ajedrez que paralelamente lidia con sus adicciones. Aunque el deporte sea el escenario principal del guion, tiene mucho que ver con las emociones y experiencias de cada jugador al momento de interpretar a sus personajes durante una partida.

UN EVENTO CINEMATOGRÁFICO DE AJEDREZ

La miniserie de Netflix no pretende enseñarnos a jugar el ajedrez, pero sí ha logrado enganchar a más de uno en este juego de mesa. Lograr que los tableros y las piezas sean centro de atención para el espectador requirió un minucioso trabajo detrás de cámaras y también por parte de los actores, especialmente de la protagonista Anya Taylor-Joy.

“Hacer el ajedrez cinematográfico es imposible y me di cuenta que quería que el ajedrez que mostramos fuera suficientemente certero. Pero realmente me estoy enfocando en lo que está en juego en las partidas y los jugadores mismos. Beth Harmon, en particular, y mi idea, visualmente era estar dentro de su cabeza”, explica Frank.

Según un anuncio de la plataforma digital, “Gambito de dama” fue vista en 62 millones de hogares, un suceso que la convirtió en un lanzamiento sumamente exitoso en su categoría luego de mantenerse por semanas entre las producciones más vistas.

