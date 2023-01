Documental sobre Héroes del silencio llegará a Netflix. | Fuente: Netflix

Netflix estrenará el próximo 23 de abril un documental sobre Héroes del Silencio dirigido por Alexis Morante y titulado "Héroes: Silencio y Rock&Roll", han anunciado la plataforma y los exintegrantes de la banda española a través de las redes sociales.

La plataforma digital lo ha incluido en un vídeo promocional de 9 minutos en el que avanza sus estrenos del mes de abril, y lo han divulgado el propio Enrique Bunbury, el director del documental y la banda -disuelta en 1996, salvo por una puntual reunión en 2007-, en su canal oficial de Instagram.

El español Alexis Morante ha dirigido varios documentales musicales, sobre Camarón de la Isla ("Camarón, flamenco y revolución", 2018), Alejandro Sanz ("Lo que fui es lo que soy", 2018) y sobre Enrique Bunbury ("El camino más largo", 2016), para quien ha rodado también varios videoclips.

En febrero pasado, Héroes del Silencio volvieron a las listas de éxitos españolas tras copar los cuatro primeros puestos de los vinilos más vendidos con la reedición de algunos de sus trabajos como "El espíritu del vino" (1993) y "Live In Germany" (2011).

Enrique Bunbury se cerró a la nueva normalidad

En el 2020, Enrique Bunbury lanzó "Posible", su décimo trabajo como solista. Como a muchos, la pandemia lo obligó a aplazar los planes de promoción y giras y, ante la duda de si estrenar o no, prefirió no tenerlo "indefinidamente" guardado.

"El disco aparece en este momento en el que en algunos países se empieza a ver cierto optimismo y también cierta apertura", matizó.

El ganador de un Latin Grammy se niega rotundamente a aceptar opciones para acercar al público la música en vivo, como las presentaciones en plataformas digitales y los autoconciertos.

"No me importa decirlo bien alto: no estoy dispuesto a aceptar la nueva normalidad (...) Creo que estas normas con distancia social (...), con gente siendo fumigada, en aforos con el tercio de capacidad, esas son decisiones que toma gente en despachos", señaló. (Con información de EFE y AFP)

