Tras su paso por "Élite", Ester Expósito cambia de registro y se traslada a la España de la década el 50' para la miniserie “Alguien tiene que morir”, que se estrena el 16 de octubre en Netflix. La actriz española confiesa que su papel es un nuevo reto que le ha encantado cumplir.

"Cogí con muchas ganas este proyecto y a Cayetana porque era la oportunidad de sumergirme en un nuevo reto, empezar de cero con un personaje muy alejado de mí por la época y la educación. Para mí era muy importante no seguir haciendo lo mismo", afirma a Cultura Ocio.

“Alguien tiene que morir” comienza con el regreso de Gabino (Alejandro Speitzer) a España desde México. El joven vuelve acompañado de Lázaro (Isaac Hernández), un misterioso bailarín, lo que desata los rumores sobre su posible homosexualidad. Sin embargo, su familia quiere que se case con Cayetana (Ester Expósito).

"Cayetana es muy impulsiva, no analiza las situaciones. Quiere algo y va a por ello sin pensar en las consecuencias y sin ponerse en el lugar de los demás. Creo que eso es fruto de la educación que ha recibido y la posición privilegiada a la que pertenece", cuenta.

"Pero también está esta cosa de la educación machista, de ser un florero y tener que estar agradando", añade. Además, también se animó a hablar de su personaje de "Élite": "Carla era una chica con más fuerza y personalidad propia. Aunque la lió parda también, como Cayetana, Carla era mucho más mental y analizaba constantemente todo", adelanta la pareja de Alejandro Speitzer.

La nueva miniserie de Netlix está ambientada durante el franquismo, una época controvertida pero que ha supuesto todo un reto para la joven estrella. "A mí me pareció un punto a favor, me motivaba mucho una historia así y desde la perspectiva de Manolo Caro. No me parece que se haya visto antes esta forma de hablar del franquismo", considera Ester Expósito. "La forma en que está rodada puede acercar esta historia, que es universal, a distintas generaciones", señala.

"Alguien tiene que morir" también cuenta con las actuaciones de Carmen Maura, Isaac Hernández, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer y Carlos Cuevas

UN PROYECTO PARA TODAS LAS GENERACIONES

"Estamos muy emocionados de tener a Ester Expósito, Carlos Cuevas y Alejandro Speitzer porque nos va a dar la oportunidad de que nuestro proyecto lo vea una generación que está acostumbrada a otro ritmo, a otro tipo de historias", subraya el creador Manolo Caro.

"Tiene muchos puntos donde el espectador se puede identificar y abarca muchos públicos", considera Ernesto Alterio. "Nuestro elenco joven tiene un alcance impresionante. Hablar a través de ellos de estos temas a la gente joven, que creen que es algo lejano, siendo algo que ha sucedido hace tan poco, eso me interesa mucho", matiza el actor.

"La homosexualidad es el tema central pero habla de muchas otras cosas que sucedieron durante este régimen. Habla de lo que hace un régimen así al núcleo familiar", aclara Cecilia Suárez.

"Alguien tiene que morir", que cuenta con tres capítulos, estará disponible en Netflix desde este 16 de octubre. (Europa Press)

