En lo que va del año, nos hemos ido enterando que la famosa plataforma de streaming Netflix ha cancelado 18 series, entre las que se encuentran algunas aclamadas por la crítica como “Dark”, “Jessica Jones” y “She’s Gotta Have it”. Sin embargo, Netflix no solo tiene malas noticias para sus suscriptores, pues ha confirmado las siguientes temporadas de 22 series, entre las que se encuentran “Élite”, “La casa de papel” y “Queer eye”.

Conoce la lista de las series que tienen un futuro prometedor, puede que encuentres una de tus favoritas.

1. AFTER LIFE

Protagonizada por Ricky Gervais, esta serie tiene tanto momentos divertidos como escenas muy melancólicas. El protagonista, quien está exhausto de la vida y tal vez algo deprimido, va encontrando a medida que avanzan los capítulos un motivo para seguir viviendo, tras la muerte de su esposa. Netflix ha prometido una segunda temporada para este programa que está repleto de enseñanzas y moralejas.

After Life tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

2. ALEXA & KATIE

Una sitcom original de la plataforma de streaming que ya ha confirmado su tercera temporada, y protagonizada por Paris Berelc e Isabel May. La serie se centra en la historia de las mejores amigas Alexa y Katie, quienes están ansiosas por empezar su primer año de secundaria, pero todo se torna complicado cuando Alexa empieza a someterse a un tratamiento para el cáncer.

Alexa & Katie tendrá una tercera temporada. | Fuente: Netflix

3. BIG MOUTH

Renovada para la temporada cuatro, cinco y seis, “Big Mouth” es una serie de televisión animada para adultos creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg, que se basa en las experiencias reales de ambos cuando pasaban por la difícil etapa de la adolescencia. La tercera temporada se estrenará el próximo 4 de octubre de este año.

Se confirma la cuarta, quinta y sexta temporada de Big Mouth. | Fuente: Netflix

4. CARMEN SANDIEGO

Los seguidores de esta serie pueden estar tranquilos, pues Netflix ha confirmado una segunda temporada. El programa animado de acción y aventura posee elementos educativos, además de contar con la historia de la famosa ladrona desde su perspectiva.

Carmen San Diego tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

5. DOGS

La emotiva serie que caló en los amantes de los perros tendrá una segunda temporada que promete cautivar a los espectadores. En su primera entrega, estuvo compuesta de seis episodios con historias individuales de personas que han visto sus vidas cambiadas radicalmente luego de incorporar un integrante de cuatro patas a sus familias.

La serie 'Dogs' tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

6. EL MÉTODO KOMINSKY

Netflix ha anunciado una segunda temporada de “El Método Kominsky”, serie creada por Chuck Lorre y protagonizada por Michael Douglas, Alan Arkin, Nancy Travis y Sarah Baker. El programa sigue la vida de un viejo profesor de actuación cuya carrera como actor fue muy breve.

El método Kominsky tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

7. ÉLITE

Mucho más que un drama adolescente. La serie española “Élite” ha cautivado no solo al público joven, sino también al adulto, que se vio enganchado con las historias de los jóvenes que reciben una beca para estudiar en la lujosa escuela Las Encinas, en donde conocen a otros adolescentes que no les harán la vida para nada fácil. El estreno de la segunda temporada será el 6 de setiembre y la tercera llegará a las pantallas en el 2020.

Élite tendrá segunda y tercera temporada. | Fuente: Netflix

8. F IS FOR FAMILY

La plataforma de streaming ha anunciado que la serie continuará con una cuarta temporada. Se trata de una comedia animada ambientada en los años 70 protagonizada por “Frank” Murphy, un pesimista malhumorado de ascendencia irlandesa padre de tres hijos.

F is for Family tendrá una cuarta temporada. | Fuente: Netflix

9. GRACE AND FRANKIE

Sin duda, una serie de largo aliento, pues se estrenará la sexta temporada y terminará en la séptima. Grace es una directiva retirada de una empresa de maquillaje que ella misma fundó y Frankie es una profesora de arte hippie. Luego de que sus respectivos esposos les revelan que son homosexuales (y que están enamorados), ambas deben lidiar con sus divorcios y avanzar a la próxima etapa de sus vidas.

Grace and Frankie tendrá sexta y séptima temporada. | Fuente: Netflix

10. I THINK YOU SHOULD LEAVE WITH TIM ROBINSON

Según Netflix tendrá una segunda temporada, para continuar con la comedia en formato de sketch protagonizada, por supuesto, por Tim Robinson, quien fue cocreador y productor del show. La primera temporada contó con la participación de Andy Samberg, Sam Richardson y Vanessa Bayer, entre otros artistas.

I think you should leave Tim Robinson tendrá una segunda entrega. | Fuente: Netflix

11. LA CASA DE PAPEL

No solo los fanáticos se han quedado boquiabiertos con la tercera temporada de la serie española, sino que hasta Stephen Spielberg aseguró que esta era aun mejor que las dos entregas anteriores. Todo indica que las críticas positivas han llevado a Netflix a anunciar una cuarta parte en la que podremos saber si, al fin, los famosos atracadores logran salirse con la suya.

La casa de papel tendrá cuarta temporada | Fuente: Netflix

12. LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE

La serie, que estrenará una segunda temporada, pasará a ser una antología. Perfecta para los amantes del terror sobrenatural y basada en la novela homónima de Shirley Jackson, cuenta la historia de un grupo de hermanos que crecieron en la que luego se convertiría en la casa embrujada más famosa del país. La familia vuelve a reunirse para enfrentarse a los fantasmas de su pasado que siguen acechándolos.

La maldición de Hill House tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

13. LOVE, DEATH AND ROBOTS

Netflix ya anunció la segunda temporada de la serie para mayores de 18 años, clasificada así por su contenido violento explícito y por sus escenas de sexo. El programa incluye relatos de ciencia ficción sobre la muerte, el amor y, como su nombre lo indica, los robots.

Love Death and Robots tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

14. MR. IGLESIAS

Una comedia que tiene como estrella al hilarante Gabriel Iglesias, quien sigue a un profesor de una escuela pública en su ambiente de trabajo, en donde ayuda a los adolescentes a desarrollar su máximo potencial. Netflix ya confirmó la segunda temporada.

Mr. Iglesias tendrá una segunda temporada | Fuente: Netflix

15. MUÑECA RUSA

Los que quedaron encantados con la primera temporada de la serie seguramente saltarán en un pie al saber que ha sido renovada para una segunda temporada. Protagonizada por la estrella de “Orange is the new black”, Natasha Lyonne (quien también participó de su creación), trata sobre la vida de una joven que muere y revive en el mismo día una y otra vez.

Muñeca Rusa tendrá segunda temporada. | Fuente: Netflix

16. ON MY BLOCK

Netflix prepara la tercera temporada de la serie que se sitúa en un barrio del centro de la ciudad de Los Ángeles, en donde cuatro adolescentes ponen a prueba su fuerte amistad cuando comienzan la escuela secundaria.

On my block tendrá tercera temporada. | Fuente: Netflix

17. QUEER EYE

Aclamada por la crítica, ha sido renovada por una cuarta y una quinta temporada. El reparto es compuesto por cinco chicos, conocidos como los Fab Five, pues son asesores expertos en distintas materias, como moda, gastronomía, cultura, diseño y estética.

Queer eye tendrá cuarta y quinta temporada. | Fuente: Netflix

18. SEX EDUCATION

La comedia británica creada por Laurie Nunn sigue a un joven casto con problemas para socializar en la escuela secundaria. Además, vive con su madre, quien al ser una terapeuta sexual, se une a Maeve (una joven muy inteligente) para crear una clínica que trate los problemas sexuales de sus compañeros. La segunda temporada ha sido confirmada.

Sex Education tendrá segunda temporada. | Fuente: Netflix

19. THE END OF THE FUCKING WORLD

La serie de televisión británica expone la vida de James, un chico que se define a sí mismo como un psicópata. Al conocer a Alyssa, una joven que “odia a todo el mundo”, se marchan de la escuela juntos. Mientras que Alyssa se une más a James, él solo piensa en cómo podría asesinarla. ¿Qué pasará entre ellos? Lo podrás saber en la segunda temporada.

conocerás el futuro de James y Alyssa en la segunda temporada. | Fuente: Netflix

20. THE SOCIETY

Lo que parecía ser el típico drama adolescente es en realidad un programa de drama y misterio, cuya segunda temporada seguirá explorando las historias de un grupo de adolescentes que se ven obligados a tomar el destino de su pueblo en sus propias manos luego de regresar de un viaje corto y descubrir que todos los que habitaban ahí han desaparecido.

The Society tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

21. THE UMBRELLA ACADEMY

Se trata de una serie de superhéroes desarrollada por Steve Blackman especialmente para Netflix. “The Umbrella Academy” muestra las historias de jóvenes que han nacido en extrañas circunstancias, por lo que terminan en la academia que lleva el mismo nombre de la serie. Ahí, trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre. Se espera la segunda temporada.

The Umbrella Academy tendrá segunda temporada. | Fuente: Netflix

22. ULTRAMAN

La segunda temporada tocará la vida de un superhéroe ficticio de 40 metros de altura, que apareció por primera vez en la serie “Tokusatsu” de la televisión japonesa. Ultra, el planeta de donde proviene este gigante, se caracteriza por sus habitantes de gran tamaño y color plateado.

Ultraman tendrá segunda temporada. | Fuente: Netflix

