'Estación Zombie 2': Netflix agrega a su catálogo la película de terror y suspenso basado cuatro después de Busan. | Fuente: Twitter

Después de que tuviera un pase exitoso en los cines “Estación Zombie 2” o “Train to Busan: Península”, por su título en inglés, ha ingresado hace unos días al catálogo de Netflix.

Esta película volverá a ponernos la piel de gallina luego de que haya consecuencias por el mismo virus de zombies que ya vimos en la primera entrega. Sin embargo, este mal se expande en toda la península coreana por lo que la acción, el terror y el suspenso será en mayor escala.

“Estación Zombie 2” está ambientada cuatro años después de lo que ocurrió en Busan. Cabe resaltar que los personajes que formaron parte de la cinta inicial no aparecen ya que no es una continuación directa, sino es otra historia en otro lugar.

En esta película, el protagonista es Gong Yoo, conocido actor que formó parte de “The Age of Shadows” y “Goblin”.

¿Qué dice la crítica sobre “Estación Zombie 2”?

De acuerdo con el medio The Star, señalaron que “Train to Busan: Península” se enfocó mucho en las secuencias de acción, sin embargo, aseguraron que no fue suficiente para darle un buen cierre a la historia.

No obstante, EonTalk defiende que la película es un buen producto que te atrapará de principio a fin porque tiene mucha dosis de tensión y suspenso por lo que destacaron el trabajo del director Yon Sang-ho.

En cuanto al elenco que formó parte de la realización de “Estación Zombie 2”, los medios internacionales valoraron el trabajo de Lee Jung-hyun, Kim Min-jae y Koo Kyo-hwan quienes ofrecen “una interpretación fascinante”.

