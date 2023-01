Millie Bobby Brown comenta la posibilidad de una secuela de 'Enola Holmes'. | Fuente: Instagram | Millie Bobby Brown

“Enola Holmes” llegó a Netflix dando una propuesta diferente a la historia de Sherlock Holmes, protagonizado por Henry Cavill. Este film está dedicado a la hermana menor del detective donde la misma actriz que se puso en la piel de esta joven aguerrida, Millie Bobby Brown, comenta sobre una posible secuela.

En una entrevista para el medio Deadline, la actriz señaló que no todo ha acabado para su personaje, dando a entender que, entre ella y el director, Harry Bradbeer, podrían ponerse a trabajar para una segunda parte:

“Hay más historia que contar. La historia no ha acabado aún. Ella no ha crecido, no hay conclusión. Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero siempre hay algo más que mostrar en pantalla. A Harry y a mí nos ha encantado trabajar juntos, así que tiene que pasar. Harry, tenemos un email que enviar (a Netflix)”, dijo entre risas Millie Bobby.

Al parecer, la plataforma de streaming también está interesado en hacerlo ya que, en un inicio, Warner iba a estrenarlo en cines, sin embargo, por la pandemia, no se puedo y por ese motivo, formó parte del catálogo de este espacio.

Por otro lado, Bobby Brown confesó que se enamoró de ‘Enola Holmes’ cuando le hicieron llegar el guion de su personaje.

“Un día dije a mi padre "Creo de verdad que tenemos que hacer esta película". Él dijo que vale, fue y encontró un estudio. Llegamos a un acuerdo con Legendary porque habíamos estado trabajando con ellos en 'Godzilla'. Ellos siempre apreciaron mi voz, la valoraron, cosa que me encantó. Sabía que esto era algo de lo que podía hablar con ellos y me sentía cómoda trabajando con ellos por nuestra relación previa”, comentó.

Finalmente, la actriz aseguró que el equipo de trabajo de “Enola Holmes” fue espectacular desde la química con el equipo de producción hasta con los actores que trabajaron con ella:

“Después de eso encontramos a un guionista (Jack Thorne) y recuerdo que tuvimos esa gran llamada mientras estaba en la piscina, hablando sobre romper la cuarta pared y todo eso. Y entonces, obviamente, encontramos a nuestro magnífico director, Harry Bradbeer, y a partir de ahí se convirtió en la historia de Harry. Tan pronto como se involucró, puso todas sus ideas encima de la mesa y yo probablemente estuve diez veces más emocionada porque molaban mucho, fue una colaboración real”, concluyó.

