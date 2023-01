Millie Bobby Brown encarna a Enola Holmes, una producción de Mary Parent, Alex García, Ali Mendes y Paige Brown, y escrita por Jack Thorne. | Fuente: Netflix

La plataforma de Netflix ha lanzado las primeras imágenes de la película “Enola Holmes”, film protagonizado por Millie Bobby Brown, actriz reconocida por su papel de Eleven en “Stranger Things”.

Para completar y hacer más interesante esta cinta de misterio, los actores que forman parte del elenco son Henry Cavill, que se pondrá la piel de Sherlock Holmes, y Sam Claflin, será su hermano Mycroft.

Si bien “Enola Holmes” estará disponible en Netflix en septiembre, Millie Bobby Brown ha compartido con sus fanáticos su experiencia en esta nueva producción que está dirigida por Harry Bradbeer y basada en la novela de Nancy Springer.

"Lo que vas a ver es a una chica joven que intenta encontrarse a sí misma en mitad de un caos que, realmente, no sabe cómo manejar. Pero eso sólo es lo normal en la vida de una adolescente", aseguró la actriz en una entrevista para USA Today.

Bobby Brown interpretará a la hermana pequeña de Sherlock Holmes, Enola, a quien calificó su personaje muy diferente al de su hermano: "Es muy inteligente, pero lo usa de una manera mucho más humorística, mientras que Sherlock Holmes realmente no".

De izquierda a derecha. Sherlock Holmes (Henry Cavill), Mycroft Holmes (Sam Claflin) y Millie Bobby Brown (Enola Holmes). | Fuente: Netflix

Por otro lado, la actriz de 16 años comenta la buena relación que tiene con Henry Cavill y lo considera, tal y como su papel, como un “hermano mayor”: "Siempre le estaba hablando de los chicos que me gustaban, durante las sesiones de maquillaje y peluquería. Y él me decía: 'Millie, cállate. No quiero oír hablar de eso'".

SINOPSIS

Inglaterra, 1884: un mundo a punto de cambiar. La mañana en que cumple dieciséis años, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) se despierta y descubre que su madre (Helena Bonham Carter) ha desaparecido, dejando atrás una extraña variedad de regalos, pero ninguna pista de adónde se ha ido ni por qué.

Tras vivir una infancia despreocupada, Enola queda de pronto al cuidado de sus hermanos Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin), quienes están convencidos de que lo mejor es enviarla a una escuela para señoritas. Enola se rehúsa y huye a Londres para buscar a su mamá.

Durante su viaje, se ve enredada en un misterio que gira en torno a un joven lord fugitivo (Louis Partridge) y se convierte en una auténtica superdetective que eclipsa a su famoso hermano a medida que desvela una conspiración que podría alterar el curso de la historia.

Millie Bobby Brown en su papel de 'Enola Holmes', nueva película de Netflix. | Fuente: Netflix

