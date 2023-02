Danna Paola podría regresar como Lucrecia en 'Élite' de Netflix. | Fuente: Instagram

Terminó el rodaje de la cuarta temporada de “Élite” y los fans esperan con ansias que las puertas del colegio Las Encinas reciban a los nuevos alumnos. La historia continuará dando la bienvenida a nuevos rostros, pero también a algunos de los personajes ya conocidos.

Ya se sabe que en la nueva entrega no volverán Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Lucrecia (Danna Paola), Valerio (Jorge López) y Polo (Álvaro Rico), ya que cada personaje tuvo un final.

Con la conclusión de la tercera parte de “Élite” se cerró un ciclo; sin embargo, uno de estos personajes posiblemente reaparezca en esta o en una futura entrega. Por lo menos, así lo cree la artista.

"Creo que Lu volverá. Siempre estará la puerta abierta, están sus amigos allí, así que si en algún momento sucede será una gran sorpresa", indicó la cantante Danna Paola en una entrevista con Los40 Global Show.

EL FUTURO DE LUCRECIA

Como se recuerda, Lucrecia viaja con Nadia a Nueva York ya que compartieron una beca para estudiar en uno de los mejores colegios del mundo. Luego de que su padre se enterara de su relación con Valerio, su medio hermano, y la botara de la casa, Danna Paola comenta sobre cuál cree que fue el futuro de su personaje:

"Yo creo que está liada con un tío millonario y viviendo la vida loca y feliz de la vida. Está estudiando, siendo muy inteligente, escribiendo y aprendiendo; pero por supuesto que se lía con algún millonario. La tía no se va a quedar en bancarrota", afirmó.

En otro momento de la entrevista, precisó que su decisión para dejar la serie de Netflix se debió a que quería enfocar en su carrera musical. Ella no se arrepiente debido a que ha tenido más reconocimiento.

"Me dolió mucho no estar en la cuarta temporada de 'Élite'. Para mí fue algo muy fuerte, más que nada por el cariño y todo lo que dejaba en Madrid. Pero necesitaba darle una oportunidad a mi música. Pensé: 'Si no me arriesgo ahora no va a pasar'. Me arriesgué y ahora estoy con un álbum maravilloso", sostuvo.

