“Élite” es una de las series que ha llamado bastante la atención en su plataforma y ha enamorado a miles de fans con su historia. Una de las parejas que se convirtió en la favorita de los fanáticos fue Lu y Valerio.

Los actores que interpretan a estos personajes son Danna Paola y Jorge López. Sin embargo, lo que se ve en la serie es que ambos son medios hermanos y tienen un romance. Esto ha causado revuelo en las redes sociales y la mexicana tuvo una entrevista con el medio “El País” donde explicó su reacción frente a la relación incestuosa:

''Al principio me preocupó y pensé: ¿quién me va a acompañar en esto? En el momento en que conocí a Jorge me quedé mucho más tranquila. Hicimos un clic instantáneo, se creó magia, fuegos artificiales. Salieron cosas de nuestras entrañas. Somos personas que nos queremos muchísimo y nuestro reto como actores era no frivolizar, no llevarlo al morbo''.

Además, explicó su punto de vista sobre el vínculo de Lu y Valerio: ''El amor es el amor. Tristemente, a estos dos personajes les toca en la adolescencia. Están muy solos, muy heridos y esta es la única manera que encuentran de darse amor. Crearlo fue complicado pero intentamos que hubiera muchísimo back-up de por medio. Que hubiera razones, y no estuviera satanizado''.

Cabe resaltar que en la serie, Lu, interpretado por Danna Paola, y su medio hermano Valerio, por el chileno Jorge López, mostraron un lado que nadie imaginaba ya que ella era la alumna y la hija perfecta.

ÉLITE 4

Después de anunciar su tercera temporada, Netflix confirma que “Élite” tendrá dos más. De acuerdo con el medio español Bluper, que forma parte del diario El Español, aseguró que la plataforma ha comenzado a trabajar con los chicos del elenco:

“Una cuarta y quinta temporada de la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona empezarán a rodarse en las próximas semanas”, se lee.

Además, confesaron que ya tenían planeado estas dos temporadas más solo que esperaron a ver cómo reaccionaba el público para saber si seguir con la historia o no:

“Teniendo en cuenta los antecedentes, lo más probable es que el anuncio de la renovación por una cuarta temporada se comunique durante la presentación de la tercera temporada el próximo marzo y la quinta durante la puesta de largo de la cuarta”.

