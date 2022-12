Los creadores de 'Élite' se inspiraron en la historia de Anna Sorokin, una joven que fingió ser de clase alta en Nueva York, para crear a Cayetana. | Fuente: Composición

Netflix compartió una lista de historias breves inspirados en los romances más significativos de la serie con sus personajes previo a la cuarta temporada de “Élite”. La fiesta en la que forma parte Rebeka, Cayetana y Guzmán termina con los tres discutiendo sobre cómo enfrentar a alguien que se metió a la casa donde se encontraban.

Los tres amigos consumen hongos alucinógenos y comienzan a revelar sus verdades. En primer lugar, Guzmán se pone triste y molesto a la vez porque Nadia, que está en Estados Unidos, no le contesta los mensajes.

Después, Rebeka le recuerda a Cayetana la vez que le mintió al colegio sobre su supuesta familia millonaria. “Me inventé que mi madre había muerto para librarme de un examen…”, cuenta.

“Les enseñé una foto trucada y todo. Me emocioné tanto que toda la clase acabó llorando”, dijo el personaje interpretado por Georgina Amorós. Así que, para no ser descubierta, convenció a su mamá de cambiarla de colegio:

“Fui súper convincente con ella. Vi que se me daba tan bien que seguí y seguí… Era como un superpoder. Llegó un día en el que me sentía más yo cuando mentía. Que la que me había inventado era más yo que la real”, agregó.

La verdad detrás de Cayetana

Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de “Élite”, revelaron en una entrevista con Netflix cómo fue que construyeron el personaje de Georgina Amorós. Ambos recuerdan que se inspiraron en la historia de Anna Delbey, una joven que fingió ser de clase alta en Nueva York.

“Vivía en un hotel súper rico y vivía de aparentar que era rica cuando en realidad no lo era (...) De esa cosa que siempre es una huida hacia adelante, siempre, en la que sólo puedes acabar mal, sólo pueden acabar pillándote, pero aun así lo haces porque necesitas sentirte alguien”, dijeron.

En realidad, Anna Delcey se llamaba Anna Sorokin, y tras ser descubierta, fue condenada a 12 años de prisión por robarle a los bancos, celebridades y hoteles de lujo. “Esta chica de repente entraba en un hotel donde vivía y tal. Ella era una persona importante, famosa, querida… y luego acabó en la cárcel”, añadieron.

