La cancelación de “El legado de Júpiter” cayó de sorpresa a usuarios de Netflix, debido a que la adaptación televisiva del cómic logró atraer la atención de fanáticos del género de superhéroes. Josh Duhamel, quien da vida a Utopian en la serie, brindó su opinión respecto a la polémica: para él, es decepcionante.

“Es simplemente decepcionante, no voy a mentir”, admitió Duhamel en una entrevista con el portal CinemaBlend. “Todos trabajamos muy duro en eso y lo promocionamos muy duro y creemos que hicimos un show realmente bueno y creo que [con la audiencia, funciona muy bien y sigue haciéndolo realmente bien”.

No se conoce exactamente cuál fue el desempeño oficial de “El legado de Júpiter” en Netfix, pero cifras extraoficiales apuntan que sus niveles de audiencia no fueron malos. Sin embargo, parece ser que la producción no haya contentado del todo a la plataforma, la cual planea hacer trabajar en otra ficción del mismo universo.

“El legado de Júpiter” no tendrá más temporadas

En la misma conversación, la estrella estadounidense Josh Duhamel confesó que fue sorpresivo que no anunciaran nuevos episodios, ya que él pensaba que se extendería por dos entregas más. “Nos sorprendió un poco que no se renovara. Yo nunca la vi durar más de dos o tres temporadas”, sostuvo.

Además, contó la siguiente temporada de “El legado de Júpiter” habría sido muy divertida de plasmar en base a los sucesos que ocurren en el cómic. Como se recuerda, el material original es una novela gráfica escrita por Mark Millar e ilustrado por Frank Quitely que se publicó en el 2013.

“La segunda temporada iba a ser muy divertida porque tenía los ingredientes de esta tragedia moderna en la que le suceden cosas bastante oscuras a The Utopian. Y estaba emocionado creativamente de hacer eso. No estoy seguro del razonamiento”, concluyó Josh Duhamel respecto a la drástica decisión de Netflix.

