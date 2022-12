'El legado de Júpiter' no tendrá segunda temporada. | Fuente: Neflix

“El legado de Júpiter” no tendrá segunda temporada, pero no todo está perdido… Netflix ha decidido no renovar la serie para seguir adelante con otros planes que involucran el mismo universo ficticio de los cómics creado por Mark Millar, específicamente un spin-off de “Supercrooks”.

En la primera temporada de “El legado de Júpiter” pudimos conocer a la primera generación de superhéroes que ha mantenido el planeta a salvo por casi un siglo y cómo sus hijos se convierten en sus sucesores. Ellos tomarán el manto que llevaron sus progenitores, aunque tendrán que estar a la altura de las expectativas. Tras su estreno, la serie se convirtió en una de las más vistas.

La historia no verá una continuación directa tras una cancelación de Netflix, así lo reportó el portal especializado Deadline, pero ahora conoceremos otros personajes en la ficción derivada “Supercrooks”. Al darse a conocer la noticia, Mark Millar –creador de los cómics y también guionista de la adaptación televisiva– emitió una declaración:

“Estoy realmente orgulloso de lo que el equipo logró con ‘El legado de Júpiter’ y del increíble trabajo que todos hicieron en esa temporada de origen. Me han preguntado mucho sobre lo que estamos planeando a continuación con este mundo y la respuesta es ver qué están haciendo los supervillanos”, dijo el escritor de historietas.

Y agregó que siempre le gustaron las “historias de crímenes” y cómo los villanos siempre son lo más divertido de plasmar en una trama: “Hacer algo centrado exclusivamente en los villanos con los que luchan se siente increíblemente fresco a medida que exploramos lo que es ser un chico malo en un mundo plagado de chicos buenos que quieren meterte en la cárcel”.

“El legado de Júpiter” se va, y “Supercrooks” llega

Ante el éxito de la primera entrega, Mark Millar confesó que fue muy difícil aceptar la cancelación de “El legado de Júpiter”, pero destaca la oportunidad de trabajar en un spin-off con la plataforma digital Netflix con un claro objetivo: expandir el universo de superhéroes que diseñó para sus historias gráficas.

“Me complace compartir que nuestro siguiente paso aquí es una versión de acción real del cómic de ‘Supercrooks’ que creé con Leinil Francis Yu hace unos años. […] Hemos tomado la difícil decisión de dejar que nuestro increíble elenco se salga de su compromiso con la serie mientras continuamos desarrollando cuidadosamente todos los reinos de la saga”, expresó.

Indicó que todavía hay planes para el regreso de los personajes de “El legado de Júpiter”, aunque no será a través de la misma serie, sino de otras producciones para el servicio streaming. Por lo tanto, se entiende que Netflix tiene la intención de cimentar un propio universo televisivo de superhéroes e inspirado en las historietas de Mark Millar.

