Diego Maradona evalúa tomar acciones legales contra el cineasta Paolo Sorrentino y Netflix por la película "La mano de Dios", que distribuirá la plataforma. El director italiano anunció que este proyecto "íntimo, personal y doloroso" no estaría relacionado con la vida del futbolista.

Matías Morla, abogado y representante legal del astro argentino, anunció en redes sociales la intención de Maradona de demandar tanto a Sorrentino como a Netflix, debido a que no ha autorizado el uso de su imagen para la cinta, así como por una supuesta utilización indebida de su marca registrada.

"Ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada", señaló en Twitter.

El título hace referencia al llamado "Gol del siglo", que el futbolista marcó contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. No obstante, la película será una historia personal sobre la juventud del director en la década de 1980 en su Nápoles natal.

SORRENTINO Y EL FÚTBOL

Precisamente, en esa época el deportista jugaba en el Nápoles. En esa época, Paolo Sorrentino, confeso amantes del fútbol, reveló que el hecho de ir a ver a jugar al argentino en un partido le salvó la vida, puesto que no acompañó a sus padres a un viaje a la casa que tenía la familia en la montaña. Ambos progenitores murieron en ese viaje, víctimas de una fuga de gas en la casa.

Este posible revés judicial puede provocar que Netflix y el cineasta tengan que cambiar el título de la película o que negocien un acuerdo con Diego Maradona.

Sorrentino es uno de los directores italianos más afamados del momento, autor de series como "The Young Pope" (2016) y "The New Pope" (2020). Él aseguró que la sintonía con los directivos de la plataforma "ha sido inmediata y fulgurante" y lo agradeció por el "significado" de la obra desde el punto de vista personal.

MARADONA DEMANDA

No es la primera vez que el equipo de Maradona emprende acciones legales relacionadas con su imagen. Anteriormente demandaron a Dolce & Gabbana y a Konami por usos indebidos de su imagen y marca, ganando en el primer caso y llegando a un acuerdo en el segundo.

El actual entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizó en 2019 el documental "Diego Maradona", dirigido por Asif Kapadia, que contó con su aprobación y en el que concedió varias entrevistas. Además, Amazon Prime Video prepara una serie biográfica sobre Maradona, que narrará diferentes etapas de su vida con tres actores diferentes y que, evidentemente, también cuenta con su bendición.

