Como cada año, en junio se conmemora el Mes del Orgullo LGTBQ+ en distintas partes del mundo. Por esa razón, la plataforma de streaming Netflix decidió celebrar esta fecha especial con una lista de momentos queer en las series disponibles en su catálogo.

Desde escenas lindas y tiernas hasta aquellas que sacaron carcajadas, a continuación te mostramos 14 momentos que hicieron al público sentir el orgullo de la representación en la pantalla en medio de las situaciones más cotidianas.

Este año, vale la pena celebrar el orgullo LGTBQ+ con estas series, películas y personajes en Netflix que recuerdan lo más bello de ser queer.

"Élite" (Temporada 2, episodio 3)

Omar y Ander comparten su momento más romántico de la temporada. ¡¿Cómo no vamos a adorar a Omander?! La evolución de su historia de amor en "Élite" les ha ido ganando un lugar entre las parejas preferidas en la pantalla por la forma en que demostraron que el amor, por complejo que sea, puede triunfar sobre cualquier cosa. Pero el momento favorito de muchos fue, sin duda, cuando Omar se da cuenta de cuán importante es Ander para él, así que se va de la tienda de sus padres para encontrarse con Ander en la discoteca donde, en medio de una multitud y con la música a todo volumen, ¡ambos se pierden en uno de los besos más románticos de todos los tiempos!

Omar y Ander comparten su momento más romántico de la temporada 2 de 'Élite'. | Fuente: Netflix

"Pose" (Temporada 1, episodio 3)

Una familia por elección está conformada por personas con las que quizás no se tiene una relación de parentesco, pero que ha tenido la suerte de conocer a lo largo de la vida, y que nos aman y aceptan tal como somos. Para la comunidad LGBTQ+, esta forma de alianza ha jugado un papel importante en sus vidas, tal como se muestra en "Pose". Esta conmovedora escena muestra el día de Navidad en que los Evangelista descubren que han encontrado los unos en los otros una fuente de amor y apoyo incondicional y que, aunque no tengan la mejor de las relaciones con sus familias naturales, tienen la suerte de haber creado la suya propia.

Los Evangelista comparten la cena de Navidad con su familia por elección en 'Pose'. | Fuente: Netflix

"Master of None" (Temporada 3, episodio 1)

La última temporada de "Master of None" ofrece una perspectiva nueva y fresca de cómo se vive el amor queer. En las temporadas anteriores, fuimos testigos del viaje de Denise: desde su salida del clóset hasta la primera vez que trae a casa a su pareja para el Día de Acción de Gracias. En la temporada 3, se ve a Denise iniciar una relación más madura con Alicia, repleta de encantadoras escenas que muestran cómo es vivir con tu persona favorita; desde bailar mientras doblan la ropa, hasta tener conversaciones profundamente personales en el baño.

Denise y Alicia nos enseñan cómo se vive el amor queer en el día a día durante temporada 3 de 'Master of None'. | Fuente: Netflix

"Atypical" (Temporada 2, episodio 10)

Esta escena algo breve pero muy poderosa de la temporada 2 de "Atypical" logra capturar la tensión y la adrenalina que experimentan las personas queer cuando dan el primer paso con esa persona que les gusta. Aunque tomarse de la mano puede parecer simple, este es uno de los primeros actos de valentía que experimentan muchas personas LGBTQ+.

Izzie y Casey se toman de la mano por primera vez en el auto durante la temporada 2 de 'Atypical'. | Fuente: Netflix

"Yo nunca" (Temporada 1, episodio 5)

Esta tierna escena de "Yo nunca" nos muestra el apoyo de Elena después de que Fabiola le dice que es lesbiana, tras lo cual consigue subirle el ánimo al preguntarle sobre su tipo de chica: ¿Kristen Stewart en "Crepúsculo" o Kristen Stewart en "Los Ángeles de Charlie"? El amor romántico es genial, pero poder contar con la amistad es igual de importante.

Eleonor le pregunta a Fabiola cuál es su tipo de chica en 'Yo nunca', serie de Netflix. | Fuente: Netflix

"3 %" (Temporada 4, episodio 1)

Ver a tus personajes favoritos besarse por primera vez siempre es emocionante, pero cuando eres parte de la comunidad LGBTQ+, esto representa mucho más que solo un beso. En la temporada 2, conocemos varios competidores LGBTQ+, pero dos de ellas realmente lograron llamar nuestra atención. Joanna y Natalia comienzan a desarrollar una encantadora relación en la temporada 3, y en este episodio, finalmente podemos ver la primera vez que comparten un momento íntimo.

Joana y Natalia se besan por primera vez en la temporada 4 de '3%'. | Fuente: Netflix

"BoJack Horseman" (Temporada 6, episodio 12)

Con la voz de Aaron Paul en la versión en inglés, Todd es el corazón y el alma de "BoJack Horseman" y, entre todos los demás personajes, parece ser el que siempre está en constante evolución. Quizás uno de los momentos más cargados de emoción para el público fue cuando se sinceró y se declaró asexual. Después de ello, durante el resto de las temporadas vemos a un Todd más feliz y saludable, que está viviendo la mejor expresión de su vida, como en este episodio cuando decide mudarse con su compañera Maude.

En la sexta temporada de 'Bojack Horseman', por fin conocemos al verdadero Todd. | Fuente: Netflix

"Sex Education" (Temporada 1, episodio 7)

Después de un par de episodios sin hablarse, Otis y Eric se ven en la noche del gran baile de la escuela. Otis le pide una disculpa a Eric por haber sido tan duro con sus palabras y le dice lo maravilloso y afortunado que se siente de ser su amigo. Tras ello, Otis invita a Eric a bailar con él una canción romántica frente a toda la escuela, y todos los miran con ternura.

Eric y Otis bailan una canción romántica la noche del gran baile en 'Sex Education'. | Fuente: Netflix

"She-Ra y las princesas del poder" (Temporada 5, episodio 13)

Uno de los momentos LGBTQ+ más épicos y que, sin dudas, rompió internet llegó durante la última temporada de "She-Ra y las princesas del poder". Catra y Adora tienen una historia larga y complicada dividida por sus diferencias de bandos, ambiciones y elecciones personales. Después de que cada una decide tomar caminos diferentes, Catra y Adora se encuentran en medio de una situación en la que solo su amor podrá salvar a Etheria. Un momento de gran relevancia para los seguidores de los dibujos animados y todo un evento para la representación LGBTQ+.

Catra y Adora salvan a Etheria con un beso en 'She-Ra y las princesas del poder'. | Fuente: Netflix

"El mundo oculto de Sabrina" (Temporada 2, episodio 5)

Cuando Theo sale del clóset ante sus amigos, de inmediato le dan su apoyo incondicional. Pero de manera específica, la amistad entre Theo y Harvey nos llenó el corazón de alegría. Harvey es el primero en apoyarlo en este nuevo paso. ¡¿Cómo olvidar la hermosa escena en la que se ayudan mutuamente con los moños para el baile de la escuela?! Una gran demostración de cómo podemos apoyar a nuestras amistades de la comunidad trans.

El momento más precioso de Theo y Harvey ocurre en la temporada 2 de 'El mundo oculto de Sabrina'. | Fuente: Netflix

"Sex Education" (Temporada 2, episodio 5)

En la temporada 2 de "Sex Education", Ola descubre mucho sobre sí misma, incluida una nueva perspectiva sobre su sexualidad en desarrollo. Mientras trabaja con Adam en la tienda local, Ola contesta un test online para averiguar qué podría significar su reciente atracción por personas del mismo sexo. Al leer los resultados, ella exclama con bastante naturalidad: "Al parecer, soy pansexual". Ella le explica a Adam (quien luego descubre su propia sexualidad): "Pansexual significa que te atraen las personas, no el sexo o el género. Se trata de la conexión que tienes con el ser humano, no con sus genitales".

Ola descubre que es pansexual al hacer un test online en 'Sex Education'. | Fuente: Netflix

"¿Quién mató a Sara?" (Temporada 2, episodio 7)

Hay historias de amor que nunca se pueden olvidar, ya seas o no parte de la comunidad LGBTQ+. La historia de Chema y Lorenzo es una de ellas. En la temporada 2, podemos ver cómo se conocieron, cómo se fueron acercando más y cómo comenzó su historia de amor.

La historia de amor de Chema y Lorenzo toma forma en '¿Quién mató a Sara?'. | Fuente: Netflix

"Madre solo hay dos" (Temporada 1, episodio 11)

Esta serie mexicana nos dio una sorpresa que no veíamos venir. Vemos cómo Ana y Mariana se van conociendo mejor a lo largo de la historia, pero el beso y el romance que comparten nos tomó por sorpresa. En su penúltimo episodio, Ana besa a Mariana en una fiesta, y toda la historia da un giro inesperado. No queremos revelar ningún spoiler, pero esperamos que en la temporada 2, esta historia crezca y represente a más mamás de la comunidad.

El beso entre Ana y Mariana dejó boquiabiertos al público de 'Madre solo hay dos'. | Fuente: Netflix

"La familia Mitchell vs. las máquinas"

La representación en los dibujos animados y las películas infantiles es extremadamente importante, ya que demuestra que está bien ser diferente. En el caso de "La familia Mitchell vs. las máquinas", esta representación surge en una conversación simple y sutil que normaliza la relación de una persona queer joven. La película hace un hermoso trabajo al centrarse en un héroe queer. No muestra el ser queer como el centro de la historia, pero sí lo hace lo suficientemente explícito de manera que no se puede ignorar.

Momento clave en la cinta animada 'La familia Mitchell vs. las máquinas' cuando los padres de Katie le preguntan sobre la persona que le gusta. | Fuente: Netflix

