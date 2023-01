La tercera temporada de 'Dark' se estrena este 27 de junio. | Fuente: Netflix

Este sábado 27 de junio, Netflix estrenará la tercera y última temporada de “Dark”, la aclamada serie alemana que ha ganado popularidad desde su estreno en el 2017.

Con una trama que involucra viajes en el tiempo, conspiraciones de varias familias y el cuestionamiento sobre el libre albedrío, la producción ofrece más preguntas que respuestas. Por ello, sus seguidores esperan que la última entrega resuelva sus dudas (o algunas de ellas) cuando se liberen los nuevos episodios.

Este 27 de junio, fecha del inicio del apocalipsis según la ficción, se estrena la temporada 3 de "Dark" en Latinoamérica y España. Pero el horario será distinto en cada país, por lo que en algunos lugares estará disponible antes.

"DARK 3": HORA DEL ESTRENO

¿A qué hora se liberan los nuevos capítulos de la serie de Netflix en Latinoamérica?

Perú, Colombia, México y Ecuador: 27 de junio, a las 2 a.m.Chile, Bolivia y Venezuela: 27 de junio, a las 3 a.m.Argentina: 27 de junio, a las 4 a.m.

Mientras que en España llegarán recién a las 9 a.m.

¿DE QUÉ SE TRATA?

"Dark", estrenada en 2017, combina el thriller con la ciencia ficción. La serie se enfoca en cuatro familias involucradas en misteriosos viajes en el tiempo, a lo largo de tres generaciones, que darán pie al apocalipsis. El destino y libedrío son algunos de los temas que aborda. La primera temporada contó con 10 episodios y la segunda ocho. La última entrega también contará con 8 capítulos.

En el elenco de la ficción destacan Louis Hofmann como Jonas Kahnwald, Maja Schöne como su madre Hannah, Lisa Vicari como Martha Nielsen, Sandra Borgmann como Elisabeth Doppler y Karoline Eichhorn como Charlotte Doppler.

¿CÓMO ENTENDER LA SERIE?

Netflix lanzó una web dedicada especialmente a "Dark" para que los fanáticos y curiosos no se pierdan en la trama. Se divide en tres categorías: “Quién”, donde encontraremos a los personajes; en el “Qué” se ven los sucesos más destacados y en el “Cuándo”, los hilos para unir la historia.

Esta página web ayudará a todos los interesados en el drama a recordar los sitios, tiempos, nombres, lugares y entender cómo se relacionan entre ellos. Si aún no han visto la serie, tienes menos de 24 horas para ponerte al día.

LA TEORÍA SOBRE MIKKEL

[ALERTA SPOILERS]

Mikkel Nielsen ha vuelto a ocupar las teorías relacionadas con “Dark”, debido a que es un personaje recurrente en las dos primeras temporadas. Además, su presencia ha sido uno de los pilares del universo de la serie. Como se recuerda, en el inicio, se trata de un pequeño niño que se pierde y termina vagando por la década de los 80.

Posteriormente, en un impresionante giro argumental, el público descubre que Mikkel es Michael Khanwald, el fallecido padre de Jonas. Y tal como se vio en la segunda temporada, cuando el protagonista intenta evitar que se suicide, al final solo logra que ocurra el hecho, porque así es como se ha escrito la historia.

Por ello, los usuarios de Netflix se resisten a abandonar la idea de que Mikkel Nielsen (Michael Khanwald) podría tener algo que ver con lo que ocurrirá más adelante en “Dark”. ¿Cómo? Mikkel podría ser Adam, pese a que este ya confirmó ser Jonas en la pasada temporada. La teoría apunta a que el personaje habría fingido su muerte utilizando los viajes en el tiempo para cambiar de época.

El rostro desfigurado de Adam no permite conocer a detalle si es que este realmente cuenta la verdad, debido a que solo muestra su cicatriz en el cuello, aquella misma que tiene Jonas por casi ser asesinado por Elizabeth Doppler. Sin embargo, no debemos olvidar que Michael se suicidó ahorcándose con una soga.

Otro aporte a esta teoría es una supuesta alucinación que aparece en el inicio de la serie: Michael es visto por Jonas con una sustancia negra encima. Más adelante conoceremos que este líquido es parte de la partícula de dios, muy peligroso y radioactivo para los seres humanos. ¿Eso pudo causar la desfiguración de Adam?

Te sugerimos leer