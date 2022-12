'Cowboy Bebop' tendrá una serie live-action en Netflix, pero la adaptación del anime sufrirá ciertos cambios. | Fuente: TV Tokyo

“Cowboy Bebop” experimentará algunos cambios en su adaptación para Netflix. Según cuenta un guionista de la próxima serie, las modificaciones irán más orientadas a las apariencias y estéticas de los clásicos personajes del anime, tales como el traje original de Faye Valentine.

En una entrevista para iO9, el guionista Javier Grillo-Marxuach aseguró que el diseño del famoso personaje femenino se verá alterado en pos de las narrativas en épocas modernas. De acuerdo al sitio web, el vestuario de Faye resulta revelador en el anime, y ha sido “atenuado” para la serie de Netflix.

“Necesitamos que un ser humano real lo use”, expresó Grillo-Marxuach sobre el traje de Faye Valentine, quien en “Cowboy Bebop” muestra ropas diminutas y da pie a la sexualización del personaje, una representación bastante común en las animaciones japonesas.

Así luce Faye Valentine en el anime 'Cowboy Bebop'. | Fuente: TV Tokyo

CON CAMBIOS, PERO FIEL AL ANIME

“No puedes ScarlettJohanssonizar esto”, es la promesa de Javier Grillo-Marxuach a los fanáticos del anime, en referencia a la criticada adaptación cinematográfica de “Ghost in the Shell”. Los comentarios contra la cinta iban dirigidos a la contratación de una actriz blanca —Scarlett Johansson— para el rol principal, en vez de una protagonista asiática.

Por otro lado, el escritor aseguró que los personajes de “Cowboy Bebop” no fumen con un estilo tan glamoroso, algo muy presente el anime emitido a finales de los 90. “No queremos que los fans del show sientan que les hemos fallado o que le fallamos al anime original”, agregó sobre la adaptación que se lanzará a través de Netflix.

Sobre la historia, el guionista detalla que tampoco se tratará de una copia exacta de los 26 episodios del anime, sino que la serie basada en “Cowboy Bebop” podrá explorar un poco más la historia de Spike Spiegel y sus más duros contrincantes que aparecieron originalmente en la animación.

