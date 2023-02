'Away', el viaje de Hilary Swank a Marte se estrenó en septiembre en Netflix. | Fuente: NETFLIX

La aventura espacial de Hilary Swank llega a su fin. Netflix decidió no renovar "Away" por una segunda temporada. La cancelación se produce, solamente, seis semanas después de su estreno en la plataforma, a la que llegó el 4 de septiembre.

Creada por Andrew Hinderaker ("Penny Dreadful") y Jessica Goldberg ("Parenthood"), la ficción exploraba el drama que viven los astronautas cuando deben dejar atrás todo lo que aman para embarcarse en una misión espacial. La primera temporada tuvo una tanda de 10 episodios.

La doble ganadora del Oscar -por "Boys Don't Cry" y "Million Dollar Baby"- interpretaba a Emma Green, una aguerrida astronauta que debía dejar su vida y su familia atrás para tripular la primera misión internacional con destino a Marte. Junto con Hilary Swank, completaban el reparto Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki y Talitha Bateman.

Swank se despidió de "Away", que recibió críticas mezcladas tras su estreno: "El amor y la esperanza permanecerán como mi 'estrella del Norte'. Fue un viaje increíble mis compadres. Gracias a todos los que vieron y apoyaron el show. Me hubiera gustado mostrarles Marte. Hasta la próxima", escribió en Instagram.

La actriz no había tenido muchas participaciones en series, su papel más relevante en televisión había sido en "Beverly Hills, 90210". Más constante ha sido su paso por el cine, sus últimos títulos fueron "I Am Mother" y "The Hunt".

PUNTO FINAL

Netflix lleva una temporada llena de cancelaciones. Al anuncio de la no renovación de "Away" se le unió "Glow", que había sido renovada para una cuarta y última temporada que fue totalmente cancelada por la pandemia. También fueron víctimas de la ola "Teenage Bounty Hunters" y "Cristal Oscuro: La era de la resistencia".

En agosto pasado, la plataforma declaró el final del viaje para la serie de ciencia ficción "Altered Carbon", que solo contó con dos temporadas. Aunque los fans estaban esperanzados y a la espera de noticias sobre los nuevos capítulos, se le puso punto final a la saga.

Netflix también canceló las ficciones "The Society" y “I Am Not Okay With This" debido a las "circunstancias creadas por la COVID-19", según dijeron en un comunicado. Previamente, anunció que no renovarían para una nueva temporada a "El mundo oculto de Sabrina" y "Dead to Me". (Con información de Europa Press)

