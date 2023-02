Cyntoia Brown fue condenada a 51 años de cárcel por matar a su agresor. | Fuente: Composición

Cyntoia Brown es uno de los nombres más sonados en Estados Unidos desde el 2004 ya que con solo 16 años, esta mujer fue condenada a cadena perpetua por haber matado a su agresor, un joven que contrató sus servicios sexuales a un proxeneta.

Después de estar 15 años presa, consiguió su libertad, pero la mayoría de los estadounidenses recuerdan a Brown como una adolescente que fue víctima de la justicia ya que fue juzgada como adulta en la corte.

Debido a que se han tejido teorías sobre su sentencia y cómo fue tratada por las autoridades, Netflix ha estrenado un documental sobre la joven y se llama “Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown”. Cabe resaltar que se encuentra disponible en la plataforma desde este 29 de abril.

La historia se basa en el libro que escribió Cyntoia después de salir libre ya que quería contar su verdad. En “Free Cyntoia: My Search for Redemption in the American Prison System” (Cyntoia libre: mi búsqueda de redención en el sistema penitenciario estadounidense, en español), comparte su lucha por encontrar justicia.

SU NIÑEZ FUE DURA

De acuerdo con documentos judiciales, la vida de Cyntoia Brown fue complicada. Su madre era adicta a las drogas y al alcohol, y como no podía cuidarla, la dio en adopción cuando era una niña.

Cuando cumplió 16 años, se fue de su casa para vivir en un hotel con un proxeneta que abusó sexualmente de ella y la obligó a prostituirse.

EL CRIMEN QUE LA LLEVÓ A LA CÁRCEL

Johnny Mitchell Allen, un agente inmobiliario de 43 años y veterano del ejército de los Estados Unidos, se contactó con Cyntoia Brown el 6 de agosto del 2004, para tener relaciones con ella. Se encontraron en un restaurante y le pagó 150 dólares para tener intimidad.

Al llegar la casa de Allen, él le mostró su colección de armas y cuando dio un giro para otro lado, Brown cuenta que entró en pánico, sacó su pistola de su bolsa y le disparó. De acuerdo con sus declaraciones, ella pensó que le iba a matar: “Él me agarró entre las piernas, me agarró muy duro. Pensé que me iba a golpear o hacerme algo por el estilo”.

Después de cometer el crimen, le robó 172 dólares, tomó varias armas de fuego, condujo la camioneta de Mitchell Allen y fue al hotel a encontrarse con su proxeneta.

JUICIO COMO ADULTO

Cyntoia Brown fue arrestada y acusada de robo agravado y homicidio premeditado a los 16 años, sin embargo, su edad no fue considerada por lo que la enjuiciaron como adulta. Ella declaró que se llevó dinero y las armas con la intención de empeñarlas, fue declarada culpable de robo, asesinato y prostitución. Antes de pudiera ser elegible la libertad condicional, tenía que pasar 51 años en la cárcel.

ARTISTAS PIDIERON SU LIBERTAD

Su caso se volvió tendencia en las redes sociales y en Twitter crearon el hashtag #FreeCyntoiaBrown. LeBron James, Snoop Dog, Kim Kardashian y Rihanna fueron algunos de los artistas que pidieron que se la juzgara como lo que es: una adolescente.

“Imagínate a la edad de 16 años siendo objeto de tráfico sexual por un proxeneta. Después de días de haber sido drogada y violada repetidamente por diferentes hombres, un depredador infantil de 43 años te compra y te lleva a su casa para usarte y tener relaciones sexuales (…). Eres arrestada, enjuiciada y condenada como adulto y sentenciada a cadena perpetua. Esta es la historia de Cyntoia Brown. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 69 años”, señaló la intérprete de “Umbrella”.

DIOS FUE SU GRAN APOYO

Después de estos episodios en su vida, Cyntoia Brown confesó que se acercó a Dios y aseguró que tenía mejores propósitos para ella:

“La fe es lo que me liberó. Por un tiempo yo me perdí y me enojé con el Señor. Aunque parezca descabellado, entendí que era su voluntad, pues Dios es muy intencional”.

Luego de una larga lucha por su libertad, el gobernador Bill Haslam le concedió la clemencia y ordenó que fuera liberada el 7 de agosto de 2019, luego de pasar 15 años en la cárcel.

