RPP Noticias conversó con Ralph Macchio y William Zabka sobre la tercera temporada de 'Cobra Kai'. | Fuente: Netflix

"Cobra Kai" cobró un segundo aire cuando se trasladó de YouTube a Netflix. Esta semana, la plataforma sorprendió a los fans de "Karate Kid" al adelantar el estreno de la tercera temporada al 1 de enero del 2021. Previo al anuncio, RPP Noticias conversó con los protagonistas William Zabka y Ralph Macchio a través de una videollamada.

Muchos seguidores aún se debaten: ¿Quién es el verdadero villano de la historia? Si bien la película ochentera presenta a Johnny Lawrence, el personaje de Zabka, como el antagonista; no todos lo consideran como tal.

"Para mí, Johnny es el mismo. No era malo antes y bueno ahora. Solo es Johnny con tres décadas de vida encima", explica el actor a RPP Noticias y otros medios latinoamericanos. "Me encantó interpretar a Johnny antes; y ahora tiene más capas. No es solo el que mete presión al protagonista".

El tiempo pasó para su personaje. La vida le dio un par de buenos golpes y dejó de ser el adolescente arrogante de "Karate Kid". "No sabes mejor, es parte de ser adolescente. Pero cuando creces, la vida te golpea en la cara y las cosas no son tan fáciles como esperabas. Tuvo situaciones fallidas con su hijo, todo eso lo hace muy humano", comenta William Zabka sobre su personaje en "Cobra Kai".

'Tuvo situaciones fallidas con su hijo, todo eso lo hace muy humano', comenta William Zabka sobre su personaje en 'Cobra Kai'. | Fuente: Netflix

LA NOSTALGIA Y EL REGRESO DE LOS PERSONAJES ORIGINALES

En la tercera temporada de "Cobra Kai", su eterno rival Daniel LaRusso (Ralph Macchio) viaja a Okinawa para rendir respeto a su mentor, Miyagi. El actor cuenta que fue la primera vez que estuvo en la ciudad pues para la película ochentera -cuando su personaje está allí- las grabaciones se realizaron en Háwai.

"Fue uno de los momentos más destacados de la temporada. Para LaRusso fue un gran arco aprender algo de Miyagi. Grabar con grandes actores como Tamlyn Tomita (que interpreta a Kumiko), ella es tan elocuente y mágica como su personaje", sostiene.

Macchio considera que parte de la riqueza de "Cobra Kai" es que han regresado personajes de la saga original y con ello "elevan la serie con nostalgia, resonancia y elevando el legado".

Tras estrenar las dos primeras temporadas en YouTube Originals, fue comprada por Netflix que la renovó para una cuarta entrega.

Este año, "Cobra Kai" se posicionó entre las series de acción más vistas por los peruanos en la plataforma. ¿Lo volverá a conseguir en el 2021?

ESTRENO "COBRA KAI 3"

Fecha: 1 de enero del 2021.Plataforma: Netflix.

