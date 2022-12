'Cobra Kai': Terry Silver, villano de 'Karate Kid 3', formará parte de la cuarta temporada de la serie de Netflix. | Fuente: Twitter

La cuarta temporada de “Cobra Kai” llegará a fines de este año por Netflix y la plataforma ha ido soltando información sobre lo que se verá esta vez. En el nuevo avance que mostró esta serie que trajo de regreso a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, contará con un villano que marcó la historia de los personajes principales.

¿Recuerdan a Terry Silver, uno de los sensei de LaRusso en “Karate Kid 3”? Pues este papel interpretado por el actor Thomas Ian Griffith volverá inesperadamente en la continuación.

“Si un hombre no puede parase, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se le escucha decir al personaje en el pequeño teaser de “Cobra Kai 4”.

¿Cómo así fue el regreso de Terry Silver?

Thomas Ian Griffith conversó con Entertainment Weekly y confesó sentirse emocionado de formar parte del elenco de “Cobra Kai” después de que hiciera historia de “Karate Kid”. Volver como villano e ingresar nuevamente en la vida de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, fue emocionante para él.

“Nunca imaginé que volvería a asumir este papel, pero qué increíble oportunidad para llevar a Terry Silver al punto de partida. Cuando dicen que ‘Cobra Kai’ nunca muere, ¡lo dicen en serio!”, dijo en alusión a John Kreese.

Como se recuerda, al final de la tercera temporada de “Cobra Kai”, tanto Daniel LaRusso como Johnny Lawrence parecen unir fuerzas para combatir al dojo de Kreese en el próximo torneo de karate.

