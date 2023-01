Ralph Macchio (Daniel LaRusso) cuenta cómo fueron las grabaciones de las dos temporadas de 'Cobra Kai'. | Fuente: Instagram | Ralph Macchio

Las dos primeras temporadas de “Cobra Kai” siguen siendo las más vistas en Netflix y ha generado que los fanáticos de “Karate Kid” esperen con ansias la tercera parte. Muchos de sus personajes han estado compartiendo su experiencia sobre la gran acogida que ha tenido en la plataforma y han agradecido a sus seguidores.

Uno de ellos es Ralph Macchio, actor que interpreta a Daniel LaRusso. En un vídeo publicado por Netflix, aparece el artista contando anécdotas nunca antes reveladas de las grabaciones. Macchio comentó que, al momento de ingresar al set, sintió “emoción y nostalgia”.

“Pat Morita, John G. Avildsen, el director de ‘Karate Kid’; y Jerry Weintraub, productor de este film, ya no están con nosotros. Regresé al tráiler donde nos preparamos y tuve un momento de reflexión”, comentó.

MARCAS DEL ORGULLO

En el episodio nueve de la primera temporada cuando Daniel LaRusso y Johnny Lawrence parece que por fin pueden entablar una amistad, sucede todo lo contrario. En esta escena, el sensei de “Cobra Kai” ve que Robby está viviendo con su rival de infancia por lo que comienza la pelea.

“Ahí William me tiene que dar un fuerte empujón donde se caen mis viejos y valiosos trofeos. Sin embargo, se tiene que grabar varias veces y mi pierna y mi trasero golpeaban contra la mesa, fueron 9 tomas”, contó Ralph Macchio.

Si bien el actor confiesa que el coordinador de acrobacias, Hiro Koda, le recomendó que usara protectores que utilizan los futbolistas, él no quiso porque podía soportar el dolor: “En una toma abierta ya no podía hacerlo, así que me tragué mi orgullo y utilicé los protectores”.

Macchio comentó entre risas que al día siguiente cuando despertó, notó que toda su pierna estaba morada. “Pensé que podía hacerlo sin eso”, confesó.

LEGADO DEL SEÑOR MIYAGI

En “Cobra Kai” se reconstruyó el centro de artes marciales del señor Miyagi donde, de acuerdo con las declaraciones de Ralph, el equipo de producción se encargó de hacerlo igual que en la película de “Karate Kid”.

El protagonista confiesa que cuando grabó con Tanner, actor que interpreta a Robby, tenían que hacer lo mismo que en la cinta: encerar los carros, pintar la cerca y lijar tablas. “Cuando él estaba con la brocha pintando las tablas. Me detuve. Me dio nostalgia y emoción”, asegura Macchio.

“Para mí este patio era el lugar donde ocurrió la magia”, asegura Daniel LaRusso recordando sus escenas en la película estrenada hace más de 30 años. “Sin el señor Miyagi, sin esa relación de padre e hijo, sin esas tareas de artes marciales, se crea este homenaje para que lo conozcan las nuevas generaciones”, comentó.

“Ahora transmito el legado a una nueva generación de actores, que a su vez, ellos compartirán con la siguiente”, concluyó Ralph.

