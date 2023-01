'Ma Rainey’s Black Bottom' es la última película del fallecido actor Chadwick Boseman. | Fuente: Netflix

Chadwick Boseman brindó su última interpretación para una película de Netflix. Se trata de “Ma Rainey’s Black Bottom”, dirigida por George C. Wolfe, que se estrenará el próximo 18 de diciembre en la plataforma digital. A finales de agosto, se confirmó el sensible fallecimiento del actor conocido por interpretar a Black Panther.

Tras la trágica noticia de su deceso, Netflix tuvo que cancelar sus planes para presentar el filme por medio de un evento virtual. Recientemente, el servicio streaming dio a conocer las primeras imágenes de la producción, cuyo elenco principal es conformado por Boseman y Viola Davis.

A través de las redes sociales, la plataforma compartió las fotografías que muestran al famoso actor en la última película de su carrera artística. “Ma Rainey’s Black Bottom” se centra en Gertrude “Ma” Rainey, una reconocida cantante que se ganó el título de “Madre del Blues” en Estados Unidos.

En la década de 1920, Chicago vive una de sus mejores épocas a nivel musical, llevada por talentos afroamericanos. Ma Rainey es una popular cantante que se enfrentará a su manager, productor y miembros de la banda por el control de sus proyectos musicales. El grupo es controlado por Levee (Chadwick Boseman), un trompetista que busca ser reconocido en la industria.

“Un actor del estatus de Chadwick suele aparecer y es su ego el que aparece antes que ellos: esto es lo que quieren, esto es lo que no van a hacer. Eso estaba absolutamente, 150 por ciento fuera de la mesa con Chadwick. Podría descartar por completo cualquier ego que tuviera, cualquier vanidad que tuviera, y darle la bienvenida a Levee”, dijo Viola Davis sobre el personaje a The New York Times.

FALLECIMIENTO DEL ACTOR

El pasado 28 de agosto, falleció Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther", a causa de un cáncer de colon. Durante cuatro años, mantuvo en privado su diagnóstico y su partida conmocionó a Hollywood al ser uno de los actores más queridos por la comunidad afroamericana.

