Cate Blanchett y Ewan McGregor trabajarán con el cineasta Guillermo del Toro en su versión animada de "Pinocchio", un proyecto que el mismo ha descrito como "su sueño" y que filmará para Netflix. El director mexicano ambientará esta nueva versión del clásico cuento en el año 1930 en Italia, durante el ascenso de Mussolini y el fascismo, y contará la historia de Pinocchio tratando de cumplir con las altas expectativas de su padre. "Después de años de perseguir este proyecto soñado encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado, sin apenas perder el ritmo", aseguró el cineasta en un comunicado. La película supondrá el debut de Del Toro en la animación y contará con las voces de McGregor como Cricket, David Bradley como Geppetto y el hasta ahora desconocido Gregory Mann en el papel de Pinocchio.

OTROS MIEMBROS DEL ELENCO

Además de Blanchett y McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton y Finn Wolfhard también forman parte del reparto. "Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocchio", señaló el director de "El laberinto del fauno" cuando se anunció este proyecto en 2018. El "Pinocchio" de Del Toro no es la única versión que se prepara de este clásico, pues Disney también trabaja en otra con actores de carne y hueso, dirigida por Robert Zemeckis. De hecho, hace unas semanas se filtró a la prensa de Hollywood que Tom Hanks negocia interpretar a Geppetto. Hanks ya habría mostrado interés por encarnar a este personaje cuando leyó el borrador del proyecto en 2018, aunque desde entonces ha experimentado varios cambios como el propio director, que anteriormente iba a ser Paul King. Además, Zemeckis, el nuevo director, y Hanks tienen una relación estrecha pues ambos trabajaron juntos en la oscarizada "Forrest Gump" (1994), además de en "Cast Away" (2000) y "The Polar Express" (2004). (Con información de EFE).

