'Bridgerton', protagonizada por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, tendrá una segunda temporada. | Fuente: Netflix

Llegó el chisme más esperado de la temporada. La primicia se dio de la mano de Lady Whistledown, siempre enterada de las últimas novedades referentes a "Bridgerton". Sí, el pedido de los fans se hizo realidad: se confirmó la segunda temporada de la serie romántica.

"'Bridgerton' regresará oficialmente para una segunda temporada", confirmó Netflix a través de un comunicado "firmado" por la experta en chismes de la alta sociedad londinense.

Se anunció que el elenco de la serie, encabezado por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, volverá a la producción este año. No obstante, parece que la trama tomará un giro al enfocarse en el mayor de los hermanos de Daphne interpretado por Jonathan Bailey.

"Esta autora ha sido informada de manera confiable que Lord Anthony Bridgerton tiene la intención de dominar la temporada social. Tendré mi bolígrafo listo para informar sobre todas y cada una de sus actividades románticas", continúa el mensaje.

La ficción de Netflix se basa en las novelas románticas de Julia Quinn. Precisamente, el segundo volumen "The Viscount Who Loved Me" se centra en los planes de Lord Anthony Bridgerton de casarse. En la primera temporada, él mantuvo un romance secreto con Siena Rosso (Sabrina Bartlett); una cantante de ópera. Al pertenecer a clases sociales diferentes, su amor era imposible y finalmente se separan.

¿Quién llegará para atrapar el corazón del heredero de los Bridgerton?

¿DE QUÉ SE TRATA?

La trama, de las historias de Julia Quinn, se centra en varias estimadas familias de la alta sociedad inglesa y sus cazas románticas a través del lente de la columnista de chismes, Lady Whistledown.

En “Bridgerton”, se presencian romances y atracción sexual entre jóvenes aristócratas, así como traiciones y escándalos propios de la época de la Regencia. También celebra las amistades duraderas y el progreso de las familias unidas.

La primera temporada, de 8 capítulos, está disponible en Netflix y ha logrado ubicarse entre las más vistas a nivel nacional.

Completan el elenco Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter, Harriet Cains y Julie Andrews, como la voz de lady Whistledown.

