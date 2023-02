Regé-Jean Page encarna al duque Simon Basset en 'Bridgerton'. | Fuente: Instagram

El pasado 25 de diciembre se estrenó “Bridgerton” en Netflix y ha dejado fascinado a más de un fanático de la realeza. Debido a su éxito, ha logrado posicionarse entre los primeros lugares del Top 10 de las más vistas de la plataforma.

Si bien sus personajes se robaron la atención de los fanáticos, hay uno de ellos que se ha ganado el cariño de todos y se trata de Regé-Jean Page, quien da vida al duque Simon Basset.

Para sorprender con su papel, el actor tuvo que pasar por una preparación muy rígida, ya que aprendió a montar caballo. Es así que llevó clases y Netflix compartió detalles de las clases que recibió.

Por medio de sus redes sociales, la plataforma compartió un vídeo donde Regé-Jean Page está cabalgando y el artista comenta cómo fue esta experiencia.

“No me caí, todavía estoy vivo. Todavía estoy de pie. Yo mismo estoy bastante satisfecho con los resultados. No soy naturalmente un chico de caballos, soy un chico de ciudad… Monté a caballo una vez en Texas, pero los caballos de Texas son muy diferentes y no sé por qué. Tal vez es una cuestión de acento, temperamento o la conducción”, explicó el actor.

Además, se animó a bromear por cómo fue la primera vez que se subió a un equino: “También la forma de enseñar es muy diferente. Estos caballos son un poco más presumidos, saben que no soy un jinete profesional y entre ellos se hablan para ver que harán”.

Tras su participación en “Bridgerton”, Regé-Jean Page, adquirió mayor popularidad y es por ese motivo que es voceado para utilizar el icónico traje del Agente 007, James Bond en su próxima entrega, “No time to die”, cuyo estreno está programado para abril de este año.

