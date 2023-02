'Bridgerton' es una serie de época basada en las novelas de Julia Quinn. | Fuente: Netflix

“Bridgerton”, estrenada en Netflix, ha llamado la atención de suscriptores en el mundo por su atrapante historia que rodea a una poderosa familia de la alta sociedad en Londres. Hasta el momento, la serie se posiciona como una de las más vistas a nivel nacional.

Sin embargo, hay usuarios que han optado por ver “Bridgerton” –o sus escenas– desde una opción poco convencional: es decir, sitios de pornografía. Al parecer, algunos momentos explícitos de la producción estarían siendo compartidos ilegalmente en el internet, razón por la que el servicio de streaming busca que sean removidas.

Un reporte de The Sun indica que escenas sexuales de la ficción son publicadas en páginas pornográficas sin ninguna propiedad intelectual. Evidentemente, la acción de difundir un material audiovisual sin permiso de una empresa o señal televisiva incurre en el delito de piratería.

Por ello, Netflix estaría tomando acciones legales contra dichos sitios en internet que autorizan la publicación de un contenido que infringe los derechos de autor. “Las escenas de sexo de ‘Bridgerton’ que aparecen junto con algunos de los materiales más obscenos que la web tiene para ofrecer han provocado horror e ira”, contó una fuente cercana.

“Las escenas atrevidas han contribuido al entusiasmo, pero es un drama de prestigio basado en novelas muy vendidas. Vender escenas como pura obscenidad está más allá de la palidez”, indicó sobre la serie creada por Chris Van Dusen que se inspira en la serie de libros escritos por Julia Quinn.

NUMEROSOS VIDEOS YA FUERON RETIRADOS

Según The New York Post, desde la propagación ilegal de su contenido en las últimas semanas, “muchos clips ya se eliminaron de las plataformas de pornografía después de que Netflix emitiera advertencias sobre el ‘uso indebido de su propiedad intelectual”. Sin embargo, no se puede saber con exactitud si logrará ganar la batalla y eliminar por completo su difusión.

Casos similares a “Bridgerton” han ocurrido anteriormente con otras películas y series, por ejemplo, la multipremiada “Game of Thrones”. Como se recuerda, la serie de HBO contaba con escenas explícitas de desnudos, sexo y agresión sexual que posteriormente también fueron compartidas a través de sitios pornográficos.

