'Muerte al 2020' cuenta con un diverso elenco de actores, entre ellos Samuel L. Jackson. | Fuente: Captura de pantalla

Los creadores de “Black Mirror”, Charlie Brooker y Annabel Jones, han preparado un falso documental con una pizca de comedia para despedir este año, que nos sorprendió con una pandemia mundial haciendo que nos quedáramos confinados en nuestras casas.

“Muerte al 2020” es el título de la producción que se estrenará el 27 de diciembre por Netflix.

“Es un evento de comedia que cuenta la historia del espantoso año que fue, ¿y quizás aún lo es? Este especial histórico de estilo (falso) documental reúne algunas de las voces de más renombre del mundo con imágenes de archivo, de la vida real, que abarcan los últimos 12 meses”, reza la descripción del documental.

"Muerte al 2020" cuenta con una larga lista de actores como Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery y más.

Este será “el evento de comedia catártica que nunca olvidarás” según Netflix.

“Charlie Brooker ha escrito un falso documental sobre 2020. Es para Netflix”, comentó Hugh Grant, el primer en dar detalles del proyecto, a New York Magazine. “¡Soy bastante repelente, de hecho! Y te gustará mi peluca”, aseguró entre risas en referencia al proyecto.

Por su parte Charlie Brooker, también productor ejecutivo del "Muerte al 2020", espera que sus seguidores lo puedan conocer mejor, más allá de ser la cabeza detrás de "Black Mirror".

“Aquellos que solo me conocen a través de 'Black Mirror' pueden no darse cuenta de que cuando no escribo ciencia ficción especulativa sobre personas que fruncen el ceño ante los teléfonos inteligentes; he pasado años haciendo programas de comedia en el Reino Unido, incluidos muchos especiales de comedia de actualidad”, sostuvo a Entertainment Weekly.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer