La segunda temporada del anime 'Beastars' llegará a Netflix. | Fuente: Netflix

El popular anime “Beastars” vuelve a Netflix con una segunda temporada. Tal como muchos fanáticos esperaban, la serie japonesa estrenará sus nuevos episodios el 15 de julio en la plataforma digital, desde la cual también se lanzó su primera entrega en marzo del año pasado.

La adaptación animada basada en el manga de Paru Itagaki se centra en un mundo habitado por animales antropomórficos, quienes se dividen en dos grupos: depredadores y presas. A pesar de lo violento y extraño que resulta vivir en una sociedad totalmente diferenciada, una escuela vela por las normas y la paz entre sus alumnos por más distintos que sean.

A través de un tráiler publicado en el canal oficial de Netflix Anime, se anunció que la continuación de “Beastars” llegará el próximo 15 de julio a nivel mundial: “Sigue las aventuras de Legoshi, Louis, Haru y los demás alumnos de la escuela Cherryton y echa un vistazo a lo que les espera con este video musical con el tema del opening, ‘Monster’, de YOASOBI”.

“Beastars” estrenó semanalmente sus capítulos en Japón entre enero y marzo del 2021, razón por la cual el servicio streaming Netflix ha tardado en incluir la producción anime dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios de Latinoamérica podrán disfrutar todos los episodios de la temporada 2 dentro de muy poco.

El exitoso manga de “Beastars”

En el 2016, la mangaka Paru Itagaki –quien misteriosamente solo hacía apariciones públicas con una máscara de gallina– inició la publicación de “Beastars” en la revista Shūkan Shōnen Champion. La serialización del manga continuó hasta su fin en octubre del 2020, siendo compilada, en su total, con 22 volúmenes.

Ante una trama que no se vio concluida en la segunda temporada (ya estrenada en Japón), espectadores del mundo esperan que pueda continuar el éxito del material original con más episodios animados. Hasta el momento, ni la compañía detrás del anime o Netflix han confirmado que vaya a hacerse realidad el pedido de los fans.

NUESTROS PODCASTS

Empezamos hablando de la nueva película de zombis de Zack Snyder pero, como siempre, nos fuimos un poquito por las ramas. No nos culpen, ya saben que aquí no hacemos reseñas... lo cierto es que Snyder desata pasiones y eso queda reflejado en este episodio en el que además de destruir y alabar a sus estilizados muertos vivientes hablamos de otras series y películas con caminantes. ¿A ti te gustó Army of the Dead?

Te sugerimos leer