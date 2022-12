'Atypical', serie original de Netflix, estrenará su cuarta y última temporada en la plataforma el 9 de julio. | Fuente: Instagram

Toda buena historia llega a su fin. La cuarta temporada de "Atypical" verá la luz por última vez el 9 de julio y Netflix ha lanzado el tráiler oficial de esta gran historia que nos dejó muchas enseñanzas.

Esta vez, Sam Gardner (Keir Gilchrist) tendrá que lidiar con la universidad ya que es la primera vez que se aleja de su familia. A pesar de que su hermana Casey (Brigette Lundy-Paine) trata de darle ánimos para que salga adelante y de hacerle entender que su autismo no es excusa para no seguir estudiando, Sam no se siente seguro de sí.

Asimismo, notaremos que en "Atypical 4", la familia Gardner tiene que adaptarse a estos nuevos cambios que el protagonista experimenta en su crecimiento y madurez; así como en la decisión de Casey de mantener una relación con su mejor amiga.

“Atypical” llega a su fin con su cuarta temporada

Desde su debut en el 2017, “Atypical” ha tenido una recepción positiva por la representación realista de una persona con autismo, muy alejada de los estereotipos. La producción fue creada por Robia Rashid y se consultó con Michelle Dean, profesora que trabajó en el Centro para Búsqueda de Autismo y Tratamiento de la UCLA, para escribir el guion.

La segunda temporada estrenó un año después de su estreno, y la tercera se lanzó en el 2019. En febrero del año pasado, Netflix anunció que la serie volvería para un cierre con la temporada cuatro, la cual constará de 10 episodios como las dos anteriores.

Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport, Amy Okuda, Graham Rogers, Nik Dodani, Jenna Boyd, Fivel Stewart, Rachel Redleaf, entre otros, retomarán sus roles por última vez para la cuarta entrega de “Atypical”.

