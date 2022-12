¿Una secuela para 'Army of the Dead'? Esto dijo el director Zack Snyder. | Fuente: Netflix

¿“El ejército de los muertos 2” llegará pronto a Netflix? Hace unos días, compartimos las declaraciones exclusivas a RPP Noticias de actores del elenco de la nueva película de Zack Snyder sobre participar en una posible secuela. Esta vez, el mismo cineasta y su esposa Deborah, productora de sus filmes, se han manifestado al respecto.

¡Atención! Spoilers más abajo

En el final de “Army of the Dead”, los únicos personajes en mantenerse en pie son Kate (Ella Purnell) y Vanderohe (Omari Hardwick), aunque en el caso de este último en forma de un infectado. Es decir, sin saber que se convertiría en un zombi logra salir de la ciudad de Las Vegas y podrá ser origen de otra epidemia en EE.UU.

¿Qué pasará después de la escena post créditos? “[Sabemos] exactamente lo que sucede después, y es una locura”, confesó Zack Snyder en conversación con el portal Polygon tras ser consultado por lo que él y la guionista Shay Hatten imaginan sobre el futuro de una segunda parte para la cinta estrenada en Netflix.

Por su parte, Deborah Snyder también dio unos detalles al respecto a IndieWire: “Siempre quieres que la versión que estás trabajando sea lo mejor posible, pero creo que todavía hay más historias que contar, y sé que Zack y Shay tienen muchas ideas que están desarrolladas. Si había apetito por otra película, creo que estamos listos para empezar”.

Una precuela de “El ejército de los muertos”

Cabe recordar que, “Army of the Dead” tendrá una precuela titulada “Army of the Thieves” y explorará la historia de Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer). El filme está dirigido por el propio actor alemán y contará con Nathalie Emmanuel, Jonathan Cohen, Guz Khan, Ruby O. Fee y más estrellas en el elenco principal. La producción terminó de rodarse en el 2020.

“El ejército de los muertos” está disponible en la plataforma Netflix desde el pasado 21 de mayo.

