Erin Meyer y Reed Hastings, CEO de Netflix, presentan el libro 'Aquí no hay reglas'. | Fuente: Netflix

¿Cuál es el secreto de Netflix? Su liderazgo en las industrias del entretenimiento, la tecnología y la cultura laboral que practican la han convertido en una de las mejores empresas del mundo. El libro "Aquí no hay reglas" mostrará testimonios de trabajadores y extrabajadores en todo el mundo.

Con más de 193 millones de miembros en 190 países, es una compañía revolucionaria gracias a una cultura de dirección poco convencional y radical que desafía las tradiciones y las expectativas. Cuando Reed Hastings fundó Netflix, desarrolló una filosofía corporativa y un conjunto de principios de gestión que cuestionaban los conocimientos tradicionales, y que convirtieron a la compañía en una de las compañías más ingeniosas del mundo.

'Aquí no hay reglas' es un libro sobre las ideas innovadoras que hicieron de Netflix un éxito en el mundo del streaming. | Fuente: Difusión

"Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención", de Reed Hastings y Erin Meyer, se inspira en cientos de entrevistas con empleados y exempleados de Netflix de todo el mundo y en historias exclusivas que dan cuenta de los fallos y aciertos de la trayectoria del CEO.

El libro narra la fascinante historia de esta filosofía radical que no se había contado hasta ahora. Junto con Erin Meyer, autora de bestsellers como "The Culture Map" y una de las mentes más influyentes en el mundo de los negocios, Reed Hastings analiza en profundidad las ideologías polémicas que conforman el ADN de Netflix y que le han valido la admiración del mundo empresarial.

Los revolucionarios principios de Hastings dan más valor a las personas que a los procesos; anteponen la innovación a la eficiencia y buscan brindar contexto a los empleados en lugar de controlarlos. En Netflix, no hay políticas de vacaciones ni de gastos.En Netflix, eres parte de un equipo estrella, no de una familia. En Netflix, no intentas complacer a tu jefe; en cambio, expresas tus opiniones con franqueza. En Netflix, los empleados no necesitan aprobación, y los sueldos son los mejores del mercado. Cuando Hastings y su equipo idearon estos principios poco ortodoxos, desconocían las implicaciones y los resultados. Sin embargo, en poco tiempo, sus métodos generaron una vertiginosa evolución sin precedentes, con la que Netflix se convertiría rápidamente en una de las marcas más prestigiosas del mundo.

El libro "Aquí no hay reglas" saldrá a la vente en Perú a partir del 17 de octubre (en versión E-book a partir del 17 de septiembre) y estará disponible en Crisol, Buscalibre, Ibero, SBS, El Virrey y Entre Páginas.

