Es un momento emocionante para quienes aman ver contenido coreano. Netflix estrenó en octubre las producciones “Start-Up”, “Do Do Sol Sol La La Sol” y “Privacidad”, que cada semana estrenan dos nuevos episodios. Pero ahora la plataforma de streaming trae más felicidad para los fanáticos del género al presentar siete nuevas películas y series.

Desde el lanzamiento del filme “Okja”, del director Bong Joon-ho en 2017, la relación entre el ecosistema creativo coreano y Netflix ha crecido, y se espera que siga por este camino. De allí que apueste por el lanzamiento de los siguientes títulos: “The Call”, “Space Sweepers”, “What Happened to Mr. Cha?”, “Sweet Home”, “The Uncanny Counter”, “Run On” y “Lovestruck in the City”.

Minyoung Kim, vicepresidente de contenido (Corea, sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda) en Netflix, dijo: “Este año marcó un hito increíble para los cineastas coreanos con el triunfo de ‘Parasite’, del director Bong Joon-ho, quien ganó el Oscar, así como las críticas positivas para la película de Netflix 'Time to Hunt', y la popularidad global de '#Alive'. (...) Creemos que las grandes historias pueden venir de cualquier lugar y viajar a todas partes. Estamos llevando la narración coreana a nuestros miembros en todo el mundo con el objetivo de brindarles el mejor entretenimiento”.

A continuación, pueden encontrar más detalles sobre las nuevas películas y series originales coreanas.

"The Call"

Fecha de estreno: Noviembre 27, 2020 Director: Lee Chung-hyun Park Shin hye Género: Thriller, crimen, misterio

Sinopsis: Cuando Seo-yeon, de 28 años, pierde su celular en camino a visitar a su madre enferma en un área rural, saca un teléfono inalámbrico de hace una década del armario de la casa de su infancia. De pronto, recibe una llamada de Young-sook, quien pregunta por su amiga. Seo-yeon cuelga, pues piensa que la mujer tiene el número equivocado, pero luego se entera de que la llamada venía de la misma casa, pero 20 años atrás.

'The Call', cinta de thriller que será estrenada el 27 de noviembre en Netflix. | Fuente: Netflix

"Space Sweepers"

Fecha de estreno: Principios de 2021 Director: Jo Sung-hee, Song Joong-ki Género: Sci-fi, acción, espacial, blockbuster

Sinopsis: Ambientada en 2092, la Tierra se ha convertido en un planeta sombrío que pronto será inhabitable. La clase privilegiada vive ahora en hábitats prístinos construidos entre la Tierra y la Luna, como ciudadanos de UTS, mientras que el 95% de la raza humana, los no ciudadanos, luchan por sobrevivir en una Tierra en ruinas. Victory es una de las muchas naves que viven de rescatar desechos espaciales, un trabajo que pone en riesgo la vida, ya que estos desechos vuelan a una gran velocidad. Pero al estar tripulada por un gran piloto espacial, Tae-ho; un misterioso ex pirata espacial, el Capitán Jang; un ex convicto ingeniero de naves espaciales, Tiger Park, y un robot militar reprogramado, Bubs, Spaceship Victory supera a todos los demás barrenderos espaciales. Después de atrapar con éxito un transbordador espacial estrellado en su más reciente persecución de escombros, la tripulación de Victory encuentra adentro a una niña de 7 años. Se percatan que ella es el robot humano buscado por los guardias espaciales de UTS y deciden exigir un rescate a cambio.

'Space Sweepers', película de ciencia ficción, se estrenará a inicios de 2021. | Fuente: Netflix

What Happened to Mr. Cha?

Fecha de estreno: Enero 1, 2021 Director: Kim Dong-kyu, Cha In-pyo Género: Comedia

Sinopsis: Con la imagen de un hombre amable y perfecto, el Sr. Cha disfrutó de una inmensa popularidad en los años 90, pero ahora es un hombre que recuerda sus días de gloria y espera a que alguien lo vuelva a elegir. Un día, el Sr. Cha visita un gimnasio para darse una ducha después de un paseo, pero el edificio comienza a desmoronarse y él se queda atascado en la bañera. ¿Podrá ser rescatado mientras mantiene su imagen gentil y perfecta?

'What Happened to Mr. Cha?', comedia de Kim Dong-kyu, llega a Netflix el 1 de enero. | Fuente: Netflix

"Sweet Home"

Fecha de estreno: Diciembre 18, 2020 Director: Lee Eung-bok

Sobre el título: Adaptado de un popular webtoon del mismo nombre, "Sweet Home" es un thriller de 10 episodios repleto de efectos especiales. Está situado en un mundo único en el que las personas se convierten en monstruos que reflejan sus deseos internos. Después de una tragedia personal, Cha Hyeon-su, un estudiante de secundaria solitario que se muda a un nuevo apartamento llamado Green Home, se enfrenta a una serie de situaciones que le cambian la vida y lo ayudarán para salvar a otros.

'Sweet Home', serie adaptada de un popular webtoon del mismo nombre, se estrena el 18 de diciembre. | Fuente: Netflix

"The Uncanny Counter"

Fecha de estreno: Noviembre 28, 2020 Director: You Sun-dong

Sobre el título: Basado en un popular webtoon del mismo título, "The Uncanny Counter" es una historia de superhéroes que, cuando no están cazando espíritus malignos obstinados, se reúnen en una tienda de fideos. La historia narra la lucha entre los espíritus malignos que bajan a la Tierra desde el más allá para convertirse en inmortales, y los counters que los persiguen. Cada uno de los counters está dotado de un don especial, como fuerza bruta, psicometría y curación.

'The Uncanny Counter', una serie de superhéroes, llega a la plataforma de streaming el 28 de noviembre. | Fuente: Netflix

"Run On"

Fecha de estreno: Diciembre 16, 2020 Director: Lee Jae-hun

Sobre el título: "Run On" es un drama romántico sobre las relaciones entre personas que tienen problemas para comunicarse, incluso cuando hablan el mismo idioma. Presenta a gente de diferentes orígenes que cultiva las relaciones personales con base en su propio idioma.

'Lovestruck in the City', protagonizada por Ji Chang-wook y Kim Ji-won, se estrena en diciembre. | Fuente: Netflix

“Lovestruck in the City”

Fecha de estreno: Diciembre 2020 Director: Park Shin-woo

Sobre el título: “Lovestruck in the City” es un retrato realista de jóvenes que buscan romance y felicidad mientras luchan por sobrevivir en un entorno urbano competitivo y ajetreado.

Ji Chang-wook interpreta a Park Jae-won, hombre honesto, arquitecto apasionado y amante de los callejones de la ciudad. Su afición es coleccionar más aficiones. Romántico de corazón, no puede olvidar a una cierta mujer. La ladrona de su corazón y de su cámara desapareció como el sueño de una fugaz noche de verano.

Kim Ji-won, conocida por dar color y encanto a sus roles, interpreta a la comercializadora independiente Lee Eun-o, una mujer común que se reinventa temporalmente como la espontánea y libre Yun Seon-a. Impulsivamente decide irse a un lugar remoto y se enamora de Jae-won bajo esta nueva identidad.

