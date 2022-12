'Anne with an E' podría tener una cuarta temporada en Netflix. | Fuente: Instagram

A pesar de tener muy buena calificación por parte de IMDB con 8.7 estrellas y Rotten Tomatoes con un 89% de aprobación, “Anne with an E” fue cancelada por Netflix. Esto ocasionó que se habrá un debate ya que muchos fanáticos esperaban que pueda tener una cuarta temporada.

Los encargados de realizar la producción no salieron al frente para confirmar o negar una continuación y los fans que se quedaron con la duda. Se conoció que la razón por la que decidieron darle un stop fue porque Netflix y CBC no llegaron a un acuerdo, según lo que publicó Moira Walley-Beckett, guionista y creadora de “Anne with an E”, en su cuenta de Instagram.

A pesar de ello, confesó en una entrevista para Bustle que sí quiere hacer una cuarta temporada, así que envió un mensaje a los fans: "Por favor, sepan que nosotros también luchamos. Intentamos cambiar de opinión. Intentamos encontrar un nuevo hogar. Intentamos hacer una película final...", dijo.

Sin embargo, con tristeza aseguró que no se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes por lo que, al parecer, no se podrá extender la serie: "Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero es imposible discutir con palabras como economía, algoritmos, demografía... Y no encontramos un receptor en ningún otro lado", concluyó.

“Anne with an E” está basada en la obra “Anne of Green Gables” o “Ana la de las tejas verdes”, por su título en español, de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery. La serie de Netflix se remonta en las aventuras de una niña huérfana a finales del siglo XIX.

¿POR QUÉ LO CANCELARON?

Los productores de la CBC de Canadá aseguraron que la serie “Ann with an E” fue cancelada debido a que su gran popularidad en Netflix provocó la caída de las vistas en la televisión local por ser competencia.

A eso se le suma que la plataforma de streaming no ha podido llegar a un acuerdo con el canal por lo que su cancelación fue definitiva. A pesar de que los fans volvieron tendencia el hashtag #AnneOneMillion y lograron juntar firmas para continuar con el programa, no fue suficiente.

Te sugerimos leer