'Seinfeld' llega a Netflix en 2021. | Fuente: Sony

El gigante de contenidos Netflix adquirió los derechos de emisión internacionales de la serie "Seinfeld", por lo que los 180 episodios de la clásica comedia televisiva se incluirán en el catálogo de la plataforma, que perderá, en cambio, a "Friends" y "The Office". El acuerdo alcanzado entre Netflix y Sony -propietaria de la ficción-, comenzará a partir de 2021 y durará 5 años, informó el diario Los Ángeles Times. Por el momento, "Seinfeld" permanecerá en la plataforma Hulu (Disney) en el mercado estadounidense, mientras que en el ámbito internacional seguirá en Amazon Prime, aunque ambos contratos finalizarán en el momento en el que la serie pase a integrarse en Netflix. Esta compra llega justo después de que el catálogo de Netflix haya perdido dos de las series de televisión clásicas más queridas por los telespectadores, "Friends" y "The Office", y que suponían, junto con sus producciones de estreno, uno de sus mayores reclamos comerciales.

El pasado julio WarnerMedia confirmó que desde mediados de 2020 tendrá en exclusiva los derechos de "Friends", una de las comedias televisivas más populares de la historia. Hasta ahora la serie estaba incluida en Netflix, pero con la llegada del nuevo servicio de servicio en linea del grupo Warner, HBOMax, la compañía quería contar con el clásico en su oferta. Lo mismo pasará con "The Office", que desde 2021 dejará Netflix y se emitirá en exclusiva en la nueva plataforma digital que está preparando NBCUniversal, su cadena original. Así, con la compra de los derechos de "Seinfeld", Netflix se ha asegurado una comedia de televisión histórica en su catálogo, amenazado más que nunca por la oleada de nuevos servicios de contenidos que llegarán desde finales de este mismo año. No se ha hecho público cuánto ha pagado la plataforma por "Seinfeld", pero fuentes citadas por Los Ángeles Times indicaron que superaría los 500 millones de dólares que NBCUniversal pagó por "The Office" y los 425 que WarnerMedia desembolsó por "Friends". "Seinfeld" es una comedia televisiva emitida en Estados Unidos entre 1989 y 1998, considerada entre las más populares e influyentes de la década. EFE

