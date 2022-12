Netflix reveló el tráiler oficial de la serie 'I Am Not Okay with This', protagonizada por los actores de 'It'. | Fuente: Netflix

Netflix apuesta por otra comedia negra adolescente. Después de lanzar la segunda temporada de “The End of the F***ing World”, la plataforma digital estrenará una nueva serie titulada “I Am Not Okay with This”. La ficción será protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff, quienes interpretaron a Beverly Marsh y Stanley Uris en la película “It”.

Sin embargo, a pesar de que estéticamente luzca parecida a la historia de Alyssa y James, la próxima producción de Netflix cuenta con un detalle especial: los poderes sobrenaturales de una adolescente. ¿Podría ser la mezcla perfecta de “The End of the F***ing World” y “Stranger Things”? Todo indicaría que sí, debido a que “I Am Not Okay with This” fue producida por el equipo detrás de las series mencionadas.

La historia sigue la vida de Sydney, una chica de 17 años, quien experimenta la etapa adolescente lidiando con la escuela, la vergüenza, la angustia, el enamoramiento que siente por su mejor amiga y unos poderes de telequinesis que arruinan todo.

El elenco está conformado por Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Richard Ellis, Kathleen Rose Perkins y Aidan Wojtak-Hissong. “I Am Not Okay with This” se estrena el próximo 26 de febrero en Netflix.

ACTORES DE “IT”

Sophia Lillis, de 18 años, y Wyatt Oleff, de 16, fueron parte del elenco infantil en “It”, y su secuela “It: Chapter Two”. Ambos iniciaron sus carreras de actuación desde muy jóvenes, ya se en el cine o series de televisión. Cabe resaltar que Lillis será una de las protagonistas en “Hansel y Gretel”, la nueva adaptación cinematográfica del clásico cuento.

Los actores estarán presentes en el catálogo original de Netflix junto a Finn Wolfhard, conocido por interpretar a Mike en “Stranger Things”, y también dar vida a Richie en la cinta basada en la novela de Stephen King.

