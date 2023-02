'A todos los chicos: Para siempre', el final de la trilogía juvenil, estrena el próximo 13 de febrero en Netflix. | Fuente: Netflix

“A todos los chicos: Para siempre” es la última entrega cinematográfica de la trilogía basada en los exitosos libros de Jenny Han. Entre el 2014 y el 2017, la escritora estadounidense de ascendencia asiática revolucionó la literatura juvenil con la historia de Lara Jean, quien se ha convertido en un nuevo referente para las comedias románticas con su salto al cine.

De 40 años y una trayectoria en publicaciones para la audiencia juvenil en infantil, Jenny Han volcó gran parte de su herencia coreana en la vida ficticia de su personaje más famosos. Si bien nunca esperó que se convirtiera en un fenómeno, siempre tuvo en cuenta que sería una gran película si llegaba la oportunidad, pero la más “encantadora sorpresa” fue la recepción que obtuvo.

La autora de la saga conversó con RPP Noticias sobre el cierre para su protagonista en “A todos los chicos de los que me enamoré”, que estrena el 13 de febrero en Netflix. “Dejamos a Lara Jean en buenos términos, las historias son esperanzadoras y optimistas. Como la creadora, pienso que estos personajes continúan viviendo sus vidas y siguen adelante, pero (ya no) estoy escribiéndolo”, cuenta.

“Estoy muy feliz, pero más importante es que los fans están felices. Desde el primer libro, las personas han estado muy conectadas a Lara Jean y esta familia. Mi prioridad siempre ha sido que ellos sintieran que las películas le hagan justicia, no necesariamente lo que imaginaron, pero lo que sintieron leyendo las historias”, agrega.

Más libros o películas para Lara Jean...

¿Veremos a Lara Jean en más libros o películas? “¡Nunca se sabe!”, comenta Jenny Han entre risas. “A todos los chicos: Para siempre” puede que ofrezca un final definitivo para la joven y su historia de amor, pero muchos espectadores estarán ansiosos por ver su vida en la universidad. Por ahora, no puede afirmar o negar que esto vaya a suceder pronto.

“Siempre digo ‘nunca digas nunca’, porque no me gusta limitarme a mí misma como narradora. Creo que me sentí muy inspirada a hacer algo y fue muy emocionante, porque tienes que vivir con esa historia por un buen tiempo”, revela a RPP Noticias sobre la posibilidad de continuar su saga literaria.

