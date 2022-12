“To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean” es la tercera parte de la trilogía de 'A todos los chicos de los que me enamoré'. | Fuente: Instagram

Después del éxito de “A todos los chicos 2: PD Todavía te quiero”, la actriz que interpreta a Lara Jean, Lana Condor, aseguró que sí se dará la tercera parte de esta trilogía. En el programa de “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, confesó que ya está en proceso de postproducción, pero no quiso dar más detalles sobre la fecha de estreno ni del reparto.

Sin embargo, Lana solo atinó a decir que los fanáticos no tendrán que esperar hasta el próximo año para verla ya que se dará a finales de este 2020 y la nueva cinta se llamará “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

De acuerdo con un informe realizado por la revista “Variety”, la tercera parte se dará en otoño ya que será el último año de escuela de Lara Jean y Peter Kavinsky. Esta trilogía está basada en los libros de Jenny Han que llegaron a la fama después de ser llevado a la pantalla chica.

¿DE QUÉ SE TRATARÁ?

Para una entrevista con Entertainment Weekly, Michael Fimognari, director del film, contó un poco sobre lo que tratará llamará “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”:

“La segunda película trata sobre cómo tu pasado influye en tu presente, y la tercera trata sobre cómo tu futuro influye en tu presente. Cuando estás en el último año de la escuela secundaria, te esperan todas estas oportunidades fantásticas: la universidad y vivir solo. Eso tiene un profundo impacto en la capacidad de Lara Jean de verse a sí misma continuando sus relaciones”.

Además, confesó que atrapará a todos los fanáticos: “Esa es la belleza de lo que escribió Jenny, es que, desde la primera página del primer libro hasta la última página del último libro, puedes experimentar esta historia completa de la mayoría de edad con este personaje. De esa manera, es el final, pero también es su comienzo”.

Sin embargo, el romance entre Lara y Peter se verá afectado luego de que la relación de Kavinsky con su padre será un problema familiar más y por parte de Jean, tendrán que lidiar con la nueva relación de su papá con la vecina.

Lana Condor habló también de la posibilidad de que ambos lleguen al “final” de su enamoramiento luego de que él tenga una beca deportiva y ella no sea aceptada en la universidad de sus sueños.

