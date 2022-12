'365 Days', la película polaca es tendencia en Netflix. | Fuente: Captura

Desde su estreno en Netflix, la cinta “365 DNI” o "365 Days" encabeza el Top 10 de las más vistas en Perú. La película erótica ha llegado a ser comparada con la popular "50 Sombras de Grey”.

La cinta polaca, basada en el primer libro de una trilogía, se enfoca en una mujer que es secuestrada por un peligroso hombre quien le da un año para enamorarse de él. ¿Quiénes conforman el elenco? Conoce lo más resaltante de cada uno de ellos:

El actor Michele Morrone interpreta al protagonista Massimo, jefe de la mafia siciliana, quien tiene mucho poder y se obsesiona con Laura. Anteriormente, interpretó a Claudio Cavalleri en el drama italiano “The Trial”. Asimismo, dio vida a un capitán de barco en dos episodios de “Medici” de Netflix.

Anna Maria Sieklucka es Laura, una ejecutiva de ventas. Ella realiza un viaje a Italia, pero termina siendo secuetrada por el mafioso Massimo. La actriz ha trabajado antes en producciones como “Na dobre i na zle” (“Para bien y para mal” en español) y “Kuba Wojewódzki”. En “365 DNI” ha logrado su primer protagónico.

LOS SECUNDARIOS

Bronislaw Wroclawski interpreta a Mario, uno de los principales lugartenientes de Massimo. Este actor es muy popular en la cultura pop de Polonia y se le ha reconocido por su actuación en la serie “Barwy szczescia” (“Colores de la felicidad”).

El actor Otar Saralidze da vida a Domenico, otro trabajador de Massimo. Previamente, ha aparecido en varias temporadas de “Barwy szczecia” y participa en la comedia polaca “O mnie sie nie martw” (“No te preocupes por mí”).

Magdalena Lamparska es Olga, la mejor amiga de Laura. La intérprete ha aparecido en varias series de Polonia, lo cual le ha ganado muchos admiradores. Entre sus principales trabajos se encuentran “Hotel 52”, “To nie koniec swiata!” (“¡No es el fin del mundo!”), “Niania w wielkim miescie” (“Niñera en una gran ciudad”), “39 i pól tygodnia” (“39 1/2 semanas”) y “W rytmie cerca” (“En el ritmo del corazón”).

Natasza Urbanska es Anna en la película erótica. En "365 DNI" ella es otra de las mujeres que cayó en la red de Massimo. Antes de este papel, trabajó en la serie criminal polaca “Fala zbrodni” (“Crime Wave”).

Finalmente, Mateusz Lasowski es de Martin, el novio negligente de Laura. Este actor ha participado en series polacas como “Blinded By the Lights”, “Dziewczyny ze Lwowa” (“Girls From Lviv”), “Miasto skarbów” (“Treasure City”).

Te sugerimos leer