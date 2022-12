'13 reasons why':¿Cuándo se estrena la tercera temporada de la serie de Netflix en Latinoamérica? | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Phil Bray/Netflix

"13 reasons why" desarrolló en sus dos primeras temporadas la historia de Hanna Baker, los motivos que la llevaron a suicidarse y los posibles culpables de su decisión. Sin embargo, en su tercera entrega se dedicará a un asesinato: Bryce Walker, el villano de la historia, ha muerto y varios de los protagonistas son los sospechosos.

Ocho meses después de evitar que Tyler cometiera un acto impensable en Spring Fling, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin y Zach, encuentran juntos formas para asumir la carga de encubrirlo mientras ayudan a Tyler a recuperarse. Pero, cuando las repercusiones de un juego de regreso a clases, culmina con la desaparición de un jugador de futbol, y Clay se encuentra bajo investigación del departamento de policía, depende de un astuto extraño dirigir al grupo a través de una investigación que amenaza con revelar los secretos más profundos de todos.

Las apuestas aumentan en esta tercera temporada de "13 Reasons Why", así como las consecuencias de las incluso bien intencionadas acciones que pueden alterar una vida para siempre.

ESTRENO TERCERA TEMPORADA "13 REASONS WHY"

Fecha: Viernes 23 de agosto. Vía Netflix

La tercera temporada de "13 reasons why" tendrá 13 episodios de 60 minutos.

ESCENA ELIMINADA

Netflix sorprendió a todos sus usuarios al confirmar que retirará de su plataforma de streaming la escena del suicido de Hannah Baker de la primera temporada de “13 Reasons Why”.

"Siguiendo el consejo de médicos expertos, como la doctora Christine Moutier, Chief Medical Officer en la Fundación Americana de Prevención de Suicidios, hemos decidido junto con el creador Brian Yorkey y los productores de '13 Reasons Why' editar la escena en la que Hannah se suicida en la primera temporada", aseguró Netflix a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, esta serie es una producción original de la plataforma de vides y ya se encuentran trabajando en la tercera temporada, la cual estará disponible en el catálogo de Netflix antes de que termine el 2019.

'13 reasons why':¿Cuándo se estrena la tercera temporada de la serie de Netflix en Latinoamérica?

CONFIRMAN CUARTA TEMPORADA

La serie de Netflix "13 Reasons Why", cuya tercera temporada se estrenará el próximo 23 de agosto, tendrá una cuarta tanda de episodiosantes de dar por finalizada su andadura, informó este viernes la plataforma digital en Twitter.Medios especializados como Variety o The Hollywood Reporter adelantaron que esta última temporada de "13 Reasons Why" relatará la graduación de los estudiantes del instituto Liberty High School en torno a los que gira esta serie dramática y de misterio.Por el momento, no se ha dado a conocer el número de episodios de la cuarta temporada de esta popular producción de Netflix, que causó una notable controversia por su tratamiento de los suicidios en la adolescencia.

