La serie de Luis Miguel, quien celebra 50 años, ayudó a que la carrera del cantante consiguiera una nueva etapa de éxito. El programa, que contó con el visto bueno del 'Sol de México', se basa en el libro “Luis Mi Rey”, del periodista Javier León Herrera.

Ya que se trata de una serie (y no un documental) hay ciertas escenas, basadas en hechos reales, que apelan más a la ficción que a la realidad. Es más, algunos involucrados desmintieron la versión presentada en el show de Netflix. Veremos qué dijo la contraparte con respecto a “Luis Miguel. La serie”.

STEPHANIE SALAS Y LUIS MIGUEL

Su romance sí se dio, pero no como lo mostraron en la serie. Después de que Luis Miguel y Mariana Yazbek terminaran, en la ficción de Netflix se ve que el cantante tiene relaciones con Stephanie Salas por despecho. Después ella quedó embarazada.

Sin embargo, la artista explicó que la cronología está mal hecha: “Para empezar, mi hija (Michelle) ya había nacido para el momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”.

Por su parte, Roberto Palazuelos, quien en ese momento era el mejor amigo de Luis Miguel, desmintió que Salas sea la "manzana de la discordia" entre la pareja tal y como se ve en la serie.

PELEA EN LA BODA DE YURI

En "Luis Miguel: La serie", Mariana Yazbek se encuentra con 'El Moro', quien en la vida real representa al cineasta Alejandro González Iñárritu, en la bota de Yuri. Roberto los descubre y le cuenta al cantante. Él la enfrenta, le reclama y termina la relación.

No obstante, Palazuelos escribió un tuit donde asegura que no asistió al matrimonio por lo que no pudo haber visto la supuesta pelea que hubo entre Luis y Mariana.

EL CADETE TELLO

Los guionistas de la serie, José Luis Gutiérrez Arias y Flavia Atencio, confirmaron que este personaje nunca existió. Le pusieron Tello en honor a un buen amigo en común, además de por el escritor Carlos Tello.

“Sabíamos que Luis Miguel fue asesorado para 'La incondicional' porque requería hacer ciertas cosas, pero no queríamos atarnos a las referencias, sino buscar un personaje entrañable, chavo y con convicciones. Había dudas de si debía estar, pero defendimos su permanencia”, explicaron. Así que el cantante no le arruinó la carrera de militar a nadie.

DISCO DE BOLEROS

En "Luis Miguel: La serie", se ve que Juan Carlos Calderón, el compositor estrella del cantante, no había escrito los temas para su nuevo disco así que recurrieron a un plan B. Erika (Issabela Camil), le dice a Luis Miguel que “los clásicos nunca pasan de moda”. Entonces, el 'Sol de México' convence a Hugo López, su mánager, de grabar un disco con canciones de antaño.

De acuerdo a noticias de diversos medios, que datan de los años 90, el mismo mánager animó a grabar el disco con música del recuerdo, no la joven. La disquera buscó a Armando Manzanero para realizar el disco de "Romance", uno de los más exitosos de su carrera.

CONFERENCIA DONDE ACLARA SU NACIONALIDAD

En la serie de Netflix, Luisito Rey quiere acabar con la carrera de su hijo tras enviar documentos a la prensa donde se indica que nació en Puerto Rico y no en Veracruz (México). El cantante hace una conferencia para aclarar la situación y confirma que no nació en México, pero que ama el país y busca la nacionalidad.

En la vida real nunca hubo conferencia de prensa. Fue Nelson del Castillo, director de la revista Vea, quien pidió la verdadera acta de nacimiento de Luis Miguel a la oficina del Registro Demográfico de Puerto Rico y publicó la noticia en 1992.

Para ese entonces, el artista ya tenía la nacionalización mexicana que le entregó Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente de ese país.

PELEA CON ROBERTO PALAZUELOS

Uno de los episodios que se convirtió en tendencia fue cuando Luis Miguel y Roberto Palazuelos se pelearon en el Baby’O. En la serie, el pleito inició porque Palazuelos estaba celoso del éxito del cantante; pero él aseguró que este hecho no era cierto:

“’Muchachitas’ fue en 1991 y esa parte de la serie ocurre en 1989, por lo que no pudo ser cierto”.

LA MUERTE DE LUISITO REY

En "Luis Miguel: La serie", el artista se entera que su padre está mal de salud. Finalmente, decide ir a verlo y le pregunta por el paradero de su madre, Marcela Basteri. Luisito Rey le contesta: “Tú sabes dónde está”. Después fallece.

El fotógrafo argentino Gabriel Piko contó a la revista Gente lo que sucedió en ese encuentro: “Luego de llegar al lugar, rodeado de su pequeño séquito, para el cantante todo fue desconsuelo: su padre ya estaba inconsciente, por lo que fue imposible cruzar con él alguna palabra […] Le tocó las manos. Lo miró fijo. Le acomodó el pelo. Le dio un beso en la frente. Y estalló: ‘¿Qué pasó, papá, qué pasó?’, preguntaba. Como respuesta, el silencio”.

Cuando regresó a su gira por Latinoamérica, el cantante le dedicó este discurso a su padre.

