Miguel Herrán publica un video que desconcierta a sus fans en Instagram. | Fuente: Instagram

“Río”, interpretado por el actor español Miguel Herrán, es uno de los personajes de “La Casa de Papel” que más rápido se ganó el cariño del público, no solo por ser el más joven y benevolente de la coalición del profesor, sino también por su relación dentro de la serie con Tokio, interpretada por Úrsula Corberó.

Y, aunque Herrán suele tener a sus fans acostumbrados a publicar fotografías junto a otros protagonistas de la serie, como es el caso de “Denver”, interpretado por Jaime Lorente, con quien se mostró feliz y abrazaso, esta vez el cantante ha dejado desconcertados a sus seguidores por otra razón.

El actor utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar un video en el que se le observa llorando, acompañado de un mensaje de crítica hacia dicha plataforma, que llama “máquina de mentir”.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí”, escribió el actor.

Asimismo, agregó que no revelaría cuáles son las razones que lo llevaron a estar en ese estado. “No voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, finalizó.

La publicación, que hasta el momento cuenta con cerca de 3 millones de reacciones, fue comentada por sus colegas de “La Casa de Papel”, tal fue el caso de Esther Acebo, quien interpreta a Mónica. “Te quiero pequeño”, escribió la actriz española.

Te sugerimos leer