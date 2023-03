Antes de que le ofrecieran el papel del Profesor a Álvaro Morte, en 'La Casa de Papel', le preguntaron a Javier Gutiérrez. | Fuente: Europa Press / Netflix

Nadie duda que "La Casa de Papel" se ha convertido en un éxito a nivel mundial. Tras su difusión por Netflix, todo el mundo conoce el significado de la máscara de Dalí. Pero, antes de que Álvaro Morte aceptase el reto de convertirse en El Profesor, le ofrecieron el papel a otro actor. Se trata del español Javier Gutiérrez, de 49 años, quien rechazó la oferta después de leer los primeros guiones.

¿Por qué le dijo no a la serie sobre un grupo de ladrones? El motivo fue la película "Campeones", inspirada en un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. Él recordó que, al inicio, ningún directivo apostaba por el filme. Tras su éxito, varios se dieron cuenta de su error.

"Hubo directivos que dijeron que las 'películas de subnormales' no iban a vender por lo cual no se iban a meter en este proyecto", dijo con seriedad Javier Gutiérrez en "El Hormiguero".

"A mi me ofrecen 'La Casa de Papel' y leo el primer guion y me parece fascinante. Todos los personajes son muy potentes, la historia está muy bien armada y tenía muy buena pinta... pero yo tenía un compromiso personal con el proyecto de Javier Fesser, que había confiado en mí para hacer 'Campeones'. Además, tengo un hijo con una discapacidad, Mateo, y tenía un compromiso con mi hijo. Creíamos que esta película iba a ayudar a dar visibilidad al universo de la discapacidad o las personas con capacidades diferentes", explicó el actor ganador de dos premios Goya.

Él acertó no solo por el movimiento social que se creó en torno a la película, sino porque "Campeones" ganó tres premios Goya y recaudó más de 18 millones de euros en taquilla. "Entonces, en el mismo espacio de tiempo, coincidía la serie con la película y decidí hacer la película, cosa de la que no me arrepiento. Porque la serie es maravillosa... Creo que Álvaro Morte ha hecho un trabajo excelente y la serie ha traspasado las fronteras. Eso es algo que hay que destacar, porque habla muy bien del nivel de la ficción que hacemos en este país", continuó Javier Gutiérrez.

Mientras que "La Casa de Papel" estrenará su cuarta temporada el próximo 3 de abril por Netflix; el intérprete español promociona la tercera temporada de "Vergüenza", la serie de Movistar+, que se estrenará el 14 de febrero. (Europa Press)

