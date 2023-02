Alex Pina habló sobre la llegada de 'La Casa de Papel' a Netflix. | Fuente: Netflix

"La Casa de Papel" rápidamente ganó fama en España tras su emisión a través de Antena 3. Sin embargo, tras su llegada a Netflix, la serie se volvió popular en todo el mundo y, según la plataforma de videos, es la producción de habla no inglesa más vista en todo el mundo.

El éxito de la serie fue tal que, durante la presentación de su tercera temporada, que llega a Netflix este 2019, confirmaron que ya están rodando la cuarta.

Precisamente, Alex Pina, creador de "La Casa de Papel", habló sobre la importancia de que la serie llegue a Netflix y cómo esta permitió que su producción pueda luchar con grandes estudios realizadores.

"Netflix está cambiando el modelo de consumo de televisión y lo está haciendo con un planteamiento que es darle al espectador la libertad de elegir cuándo, cómo y cuánto ve. Y yo creo que eso hace que tu estreno sea a la vez en 190 países con un público potencial brutal, en términos de millones de espectadores, y eso si haces una ficción buena en España a lo mejor no sales del país, o acabas llegando a otros países muy concretos, o llegas dos años más tarde. Salir con todo eso a la vez realmente es que te hace tener las opciones que tiene cualquier serie de Los Ángeles. Juegas en la misma liga", dijo Alex Pina al medio "Xataka".

¿QUÉ HUBIESE PASADO...?

Asimismo, precisó que si la serie no llegaba a Netflix, aún seguiría pensando que "no puede competir con series" de otros países de Europa y Estados Unidos.

"Si 'La Casa de Papel' no hubiera estado en Netflix, si se hubiera quedado en Antena 3, se conocería en España y seguiríamos diciendo que no podemos competir con las series de fuera. Ha sucedido y es maravilloso formar parte de este momento de la ficción española", agregó.

Finalmente, Jesús Colmenar, productor de "La Casa de Papel", apuntó que muchas veces este problema no solo sucede con el mercado español, y comparó su caso con el de la serie alemana "Dark".

"Pero no porque fallara en España, sino porque el modelo era así en todos los países. La ficción francesa no salía de Francia y la italiana no salía de Italia. Mira también lo que ha sucedido con ‘Dark’, la serie alemana que ha sido un éxito para Netflix también. Es una revolución, un cambio de modelo que hace saltar por los aires todo y que nos permite hacer series internacionales desde tu casa, que es una cosa increíble. Y, además, podemos hacerlo en español", dijo Colmenar.

"La Casa de Papel" llega este 19 de julio a Netflix y traerá de vuelta a la Resistencia, que tendrá a nuevos integrantes como Lisboa, Estocolmo, Palermo, Marsella, entre otros.

