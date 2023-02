El actor que da vida a Berlín de 'La Casa de Papel' dio detalles sobre su personaje en la tercera temporada de la serie. | Fuente: Netflix

"La Casa de Papel" está de regreso. Este 19 de julio la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix estará disponible en la plataforma de streaming y los fanáticos en redes sociales ya especulan con el destino de varios de los icónicos personajes.

Como se recuerda, en los avances de la tercera temporada de la serie se ve a Berlín, recordado personaje interpretado por Pedro Alonso, y quien se desconoce si sigue vivo o su participación será a través de recuerdos o flashbacks de algunos de sus compañeros de La Resistencia.

Al término de la primera temporada de "La Casa de Papel", Berlín se "sacrificó" y fue abatido por la Policía con la finalidad de que sus compañeros puedan escapar tras el asalto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

Para aclarar el destino de su personaje, el actor Pedro Alonso publicó un video en redes sociales donde responde varias interrogantes de los fanáticos.

“Todos piensan que (Berlín) está vivo, pronto vas a saber. Bueno, me han mandado unos tuits conspi-paranóicos. Los voy a leer, no sé qué ponen”, dijo el intérprete.

Muchos de los fanáticos de la serie señalaron que en la imagen donde supuestamente se ve a Berlín muerto, no hay sangre ni un disparo en la cabeza, por lo que podría estar vivo y aparecer en la tercera temporada.

“Te voy a hacer una confesión. Me pusieron pequeñas cargas explosivas con microdosis de dinamita, o pólvora. Y estallaban de verdad. No sé si había sangre, pero el pecho me quedo todo marcado”, agregó.

Finalmente, el actor dejó en claro que si su personaje sigue vivo dará que hablar.

“Quién sabe, a lo mejor vuelvo vivo, pero desde luego dando más tira que nunca… Yo estoy acostumbrado durante toda mi vida a que no me dejen entrar en los sitios. O sea que recibir afecto me congratula y me llena el corazón”, agregó.

Te sugerimos leer