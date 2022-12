Verónica Castro vuelve a pronunciarse sobre la muerte de su personaje en 'La casa de las flores'. | Fuente: Instagram

Esta semana, la producción de la popular serie mexicana “La casa de las flores” realizó una campaña en redes sociales para anunciar la muerte de Virginia de la Mora, personaje interpretado por la actriz Verónica Castro.

“Estaremos velando a mi mamá en la florería esta noche a las 20:00 hrs. Agradecemos a todos por sus mensajes y cariño”, se lee en la cuenta oficial del programa.

A través de un video que recordaba los mejores momentos de “la Virgin” y varios tuits de Manolo Caro, director de la serie, se comunicó a los fanáticos el fallecimiento del personaje de Verónica Castro, una decisión que no fue bien tomada por el público y que Caro tuvo que defender luego en otro de sus tuits.

“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

No nos esperábamos que, tras las declaraciones de Caro, quien aseguró que sigue manteniendo una buena relación con la actriz, esta volviera a declarar sobre el tema, puesto que se utilizó su imagen en la campaña realizada para anunciar el fallecimiento de su personaje.

En este sentido, Verónica Castro reveló no haber cobrado dinero por el uso de su imagen. "Solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte. Yo cobro cuando trabajo, y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada, porque no trabajé", explicó.

Cabe recalcar que la actriz ya había hablado sobre las razones que la llevaron a no ser parte de esta nueva temporada, que se estrenará en Netflix el próximo 18 de octubre.

“Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. Ya sabes que así soy yo.”, dijo Castro.

