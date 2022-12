Netflix publicó un capítulo especial de 'La casa de las flores'. | Fuente: Netflix

Los fans de “La casa de las flores” se sorprendieron este viernes 1 de noviembre, debido a que Netflix publicó sin aviso previo un episodio especial de la serie llamado “El funeral”, donde se ve el último adiós de la familia a Virginia de la Mora.

Como se recuerda, Verónica Castro dio vida a Virginia de la Mora en la primera temporada de “La casa de flores” y el destino de su personaje fue un enigma hasta el estreno de la segunda temporada, donde se reveló su muerte.

En el episodio “El funeral” se puede ver a cada uno de los integrantes de la familia recordar sus momentos más especiales al lado de Virginia. Asimismo, interactúan sus ‘enemigos’ y todo aquel personaje que compartió algún recuerdo con la matriarca de la familia De la Mora.

Este capítulo especial no fue notificado previamente por Netflix ni por Manolo Caro, creador y director de la serie. Fue a través de redes sociales de la plataforma de streaming, donde los fans se enteraron del este episodio inédito.

La segunda temporada de “La casa de las flores” tuvo como trama principal la ausencia de Virginia y su impacto en su familia. Además, no se conoció lo que hizo Paulina en el funeral de su madre.

En “El funeral”, Paulina empezó a comportarse como su madre y negó a su exesposo María José ante sus amistades para guardar las apariencias y por el miedo a que dirán.

“Cuántos de ustedes no hablaron mal de mi mamá y de mi familia, cuántos no criticaron a mi hermano sobre su video. Cuántos no hablaron mal de mi mujer, sí de María José, antes José María. No pienso ser víctima de ustedes. No seré víctima de su doble moral ni de su hipocresía, porque eso me tuvo lejos de mi mamá”, dijo Paulina de la Mora.

Este episodio especial se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, pero no está en la lista de episodios de la segunda temporada, sino como un contenido independiente dentro del catálogo de la plataforma de streaming.

Este viernes, Netflix también informó que, en su semana de estreno, la segunda temporada de “La casa de las flores” fue vista por más de 6 millones de usuarios de todo el mundo.

