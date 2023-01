La familia De la Mora está de vuelta en el tráiler de la segunda temporada de 'La Casa de las Flores'. | Fuente: Netflix

¡Llegó el tráiler de "La Casa de las Flores" 2! Después de la inesperada muerte de la matriarca Virginia de La Mora (Verónica Castro), la familia se cae a pedazos. Pero una figura se alzará para enderezar a la familia y conseguir venganza.

El video de la segunda temporada de "La Casa de las Flores", se centra en el personaje de Paulina De la Mora (Cecilia Suárez). Ella se mudó a España, pero decide regresar a México cuando se entera de que el testamento de su madre ha sido impugnado.

A su regreso, Paulina encuentra que la familia de La Mora está en caos: su padre Ernesto se unió a una secta pseudo-espiritual; su hermana Elena vive una crisis de identidad; Julián encontró un nuevo y peculiar trabajo que solo le traerá problemas. Ella buscará rescatar a los suyos al mismo tiempo que busca venganza de Diego y recuperar la florería.

Mira el tráiler de la serie de Netflix, que se estrenará en octubre.

Mira el tráiler de la segunda temporada de "La Casa de las Flores". | Fuente: Netflix

LA SALIDA DE VERÓNICA

En agosto, la producción de “La Casa de las Flores” realizó una campaña en redes sociales para anunciar la muerte de Virginia de la Mora, personaje interpretado por la actriz Verónica Castro. Ante las críticas de los fans, el productor Manolo Caro respondió: “Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Castro explicó que solo estaba planeado que participara en la primera temporada de la comedia negra de Netflix. “Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. Ya sabes que así soy yo”, subrayó.

Después del escándalo que involucró a Verónica Castro y Yolanda Andrade, el creador Manolo Caro salió a desmentir un rumor sobre la serie. "Nunca le ofrecí a Veronica (Castro) hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo, pero no ocurrió nunca. Dejen de inventar y pónganse a trabajar", escribió en su cuenta de Twitter.

'La Casa de las Flores' regresará el 18 de octubre, por Netflix, sin Verónica Castro. | Fuente: Netflix

REPARTO

"La Casa de las Flores" cuenta con las actuaciones de Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Alexa de Landa (Micaela) y Luis de la Rosa (Bruno).

En la segunda temporada, se unen al elenco Mariana Treviño (Jenny Quetzal), María León (Purificación), Eduardo Rosa (Alejo), Loreto Peralta (Rosita), Flavio Medina (Simón), Anabel Ferreira (Celeste), y la colaboración especial de Eduardo Casanova.

ESTRENO

Fecha: Viernes 18 de octubre, por Netflix.

